Xbox Series X nog tot zeker april moeilijk verkrijgbaar - Apparata

Hou er rekening mee dat de Xbox Series X de komende maanden moeilijk verkrijgbaar zal blijven.

Is het een PR-praatje van Microsoft of de bittere realiteit? Het Amerikaanse bedrijf dekt zich alvast in door te stellen dat de gloednieuwe Xbox Series X moeilijk verkrijgbaar is. In Nederland is het momenteel zo dat de console inderdaad mondjesmaat verkrijgbaar is. Volgens Microsoft blijft dit nog zeker een halfjaar zo. Dat heeft Microsoft topman Tim Stuart bekendgemaakt tijdens een virtuele conferentie.

Een exacte reden waarom er zoveel tekorten zijn is niet bekendgemaakt. Het is ook niet bekend of de PlayStation 5 van Sony wel ruimschoots beschikbaar gaat zijn. Mocht dit laatste het geval zijn zal dit ongetwijfeld gevolgen hebben voor verkopen van de Xbox Series X. Niemand heeft immers zin om te wachten.

De kans bestaat dus dat je pas in de periode na april rustig een winkel kunt binnenlopen om een Xbox Series X op de kop te tikken. Mocht de pandemie nog aanhouden dan zal ook de vraag naar de volgende generatie consoles aanhouden. Lekker thuis gamen is op dit moment zo’n beetje het ‘veiligste’ wat je kunt doen. Bovendien is het erg vermakelijk met die top games die dit najaar allemaal verschijnen. (via IGN)