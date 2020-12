Deze historische game komt terug op Xbox Series X [trailer] - Apparata

Nieuwe studio poetst deze legendarische game op voor Xbox Series X

Zoals we al eerder aangaven wordt een deel van de strijd tussen de nieuwe consoles beslist door de games die men als exclusive aanbiedt. Hierdoor verwachten we veel nieuwe releases. De aankondiging van één van deze releases baart opzien. Een nieuwe studio blaast namelijk voor Xbox Series X een klassieker nieuw leven in.

Perfect Dark komt terug naar Xbox Series X

Tijdens The Game Awards kondigde de nieuwe studio ‘The Initiative’ aan dat zij de klassieker Perfect Dark opnieuw gaan ontwikkelen voor Xbox Series X. Perfect Dark is een game met cult-status onder de ervaren gamers. Deze game kwam namelijk in 2000 voor het eerst uit voor de Nintendo 64. Critici waren laaiend enthousiast en de game wordt gezien als een van de beste first person shooters ooit gemaakt. Door deze reputatie liggen de verwachtingen hoog.

Dit kunnen we verwachten van Perfect Dark op Xbox Series X

Met deze reputatie ligt de lat natuurlijk hoog. De trailer is dan ook qua graphics veelbelovend, al laat men nog geen gameplay zien. De trailer kan je hieronder bekijken.

We kunnen ervan uitgaan dat de game zich in Egypte afspeelt en de graphics zijn veelbelovend. Dat hoeft niet te verbazen, want bij The Initiative zijn een aantal grote namen uit de gaming industrie betrokken. Zo wordt de studio geleid door Darrell Gallagher, die hiervoor Crystal Dynamics runde en senior vice president was bij Activision. Daarnaast is Christine Thompson, voorheen scenarioschrijfster bij Bungie aangesteld als hoofdschrijfster.

Wanneer is de game te verwachten?

Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer we de game kunnen verwachten, maar het zal wel in 2021 zijn. De link in de tekst onder de YouTube-trailer werkt niet en ook geeft men verder nog weinig prijs. Daarbij valt op dat men het heeft over een ‘AAAA’ game. Het is niet duidelijk wat men daarmee bedoelt. Kortom, er is een spannende release te verwachten. Overigens liet Sony zich ook niet onbetuigd op The Game Awards. Zij presenteerden een indrukwekkende line-up met nieuwe games.

Bron: Laptopmag

Afbeelding: Xbox (YouTube still)