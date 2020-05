Xbox Series X troeft PlayStation 5 weer af

De officiële pre-order pagina van de Xbox Series X is toegankelijk en zet PS 5 in de schaduw.

Xbox Series X leek lange tijd veel opener dan Sony, dat zich over de PlayStation 5 vooral in stilte hulde. Sinds Sony echter meer details over de PS5 deelt en de gameplay-demonstratie positief werd ontvangen is ook op pr-gebied een strijd tussen de twee console-giganten losgebarsten. Xbox Series X zet nu de volgende stap.

Xbox Series X opent officiële pre-order pagina

De pre-order pagina lijkt op het eerste gezicht redelijk standaard. Je kunt nog niet echt bestellen, maar al wel jouw e-mailadres achterlaten voor meer informatie. Wie echter aandachtig kijkt ziet dat Microsoft een aantal flinke plaagstoten uitdeelt aan de PS5.

Plaagstoten voor PlayStation 5 komen flink aan

De pagina is bijzonder gedetailleerd over de specificaties die je kunt verwachten. Daarmee zet Xbox Series X een bodem, want op deze specs terugkomen valt niet uit te leggen. In de specs zien we dat AMD-processor 12 Teraflop aan power biedt, terwijl de PS5 10,4 Teraflop biedt.

Verder valt op dat Microsoft nu bijzonder gedetailleerd ingaat op het koelsysteem. Deze informatie ontbrak eerder nog. Met de koeling zie zij beschrijven (met onder meer een gespleten moederboard en heat-sink chassis) tonen zij dat zij hun zaken op dit gebied goed voor elkaar hebben. Bij de concurrenten van Sony is dat steeds minder zeker.

Tot slot valt ook de openheid over de SSD-schijf op. Daar waar bij Sony vooral over de prestaties van hun SSD-schijf wordt gepraat legt Microsoft nu de kaarten op tafel. Dit vraagt natuurlijk om een antwoord van Sony en daar hoeven we niet lang op te wachten. Op 4 juni heeft men namelijk een online event aangekondigd. De verwachting is dat men hier ook diep op de techniek in gaat en dat er een aantal games onthuld zal worden (misschien zelfs met gameplay) die tegelijk met de PS5 gelanceerd worden.

Wat kost de Xbox Series X

Degene die verwacht dat men op de pre-order pagina al direct kan bestellen heeft het mis. Op de Nederlandse site kan je al wel de specificaties zien en jouw e-mailadres achterlaten voor meer informatie, maar over de prijs van de console valt nog geen letter te lezen. Daar is overigens een goede verklaring voor, want ook qua prijsstelling heeft Xbox Series X een slimme manier bedacht om de PS5 naar de kroon te steken.

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Afbeelding: Microsoft