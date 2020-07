Gaat Xbox Series X de PS5 te lijf met deze verrassing? [video]

Xbox Series X kan in juli wel eens een dreun uit delen aan PS5.

Xbox Series X was lange tijd veel opener naar de pers over de ontwikkelingen van de console. Daarom leek zij ook een voorsprong ten opzichte van de PS5 opgebouwd te hebben. Dat beeld is inmiddels gedraaid, want PS5 is niet terughoudend met het delen van indrukwekkende game-play terwijl de eerste presentatie uit de Microsoft-stal erg tegenviel. Tijd voor het team van Phil Spencer om terug te slaan.

Xbox Series X exclusives

Naast de prijs heeft PS5 al laten weten dat zij bepaalde games (tijdelijk) exclusief op PS5 houdt. Dit betekent dat het aanbod van exclusieve games dadelijk ook een argument voor gamers wordt. Microsoft lijkt daar een verrassende wending te maken. Zij heeft zich namelijk gemeld als één van de gegadigden voor de gaming divisie van Warner Bros.

De divisie met tal van klinkende namen in het assortiment staat namelijk in de etalage. Wanneer Xbox al deze aansprekende karakters met ‘exclusive’ games naar Xbox Series X kan krijgen is dat natuurlijk aantrekkelijk voor veel gamers.

Xbox Series X optimalisatiefilmpje

Los van de vraag of die overname lukt lijkt Microsoft nu wel wakker. Met een filmpje laat men zien welke optimalisaties er op de Xbox Series X zijn ingebouwd. Het filmpje zie je hieronder.

Wie het filmpje goed bekijkt ziet dat er ondanks de uitgebreide mogelijkheden een relatief lage standaard wordt aangekondigd. Zo is de verversingsgraad namelijk standaard 30 fps, terwijl de console een capaciteit heeft voor 120 fps. Of die mogelijkheid benut wordt is echter de keuze van de ontwikkelaar en dat maakt gamers nerveus. Dit kan het ontwikkelteam van Xbox zich niet permitteren, dus zij moeten presteren.

23 juli wordt cruciaal

In een enquête na afloop van de eerste gameplay-demonstratie kreeg de console van Microsoft een fikse onvoldoende.

So what's your grade for Xbox event today? #SummerGameFest — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 7, 2020

Deze onvoldoende was overigens terecht, want gameplay bleek er nauwelijks te zijn. De PS5 heeft daarentegen juist indruk gemaakt met haar gameplay. Xbox Series X zal dus bij haar volgende evenement op 23 juli goed voor de dag moeten komen, anders kan men de gunst van de gamer wel eens verliezen.