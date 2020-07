ReleasedatumXbox Series X gelekt vóór live event? [video]

Op deze datum wordt Xbox Series X verwacht en zo kijk je het gameplay-event vanavond.

Uiteraard wordt er achter de schermen bij Microsoft al volop voorgesorteerd op de lancering van de Xbox Series X. Met allerlei bekendmakingen en het vertonen van gameplay, zoals op het evenement van morgen (24 juli), probeert men de fans alvast lekker te maken. Soms kun je uit die communicatie één en één bij elkaar optellen en tot een opvallende conclusie komen.

Lekt Microsoft de releasedatum van Xbox Series X?

Zo zagen we in mei de aankondiging van de game ‘Yakuza: Like a Dragon’. Deze Japanse maffiagame werd in mei aangekondigd als launch titel voor de Xbox Series X en zou tegelijk beschikbaar komen op Xbox One en Xbox Series X. Dit deelde de marketingdirecteur van Sega of America, dat ook onder Xbox valt, toen zelf mee in een blog. Vannacht werd deze game aangekondigd.

Op de bestelpagina is te zien dat deze beschikbaar is vanaf 13 november om 1 uur ’s nachts (Nederlandse tijd). Daarmee zou Xbox wel eens per ongeluk de releasedatum van Xbox Series X kunnen hebben verklapt. Voor de zekerheid heb ik ook een screenshot gemaakt. Wanneer je namelijk op ‘meer’ klinkt krijg je de melding dat de releasedatum niet bekend is. Het zou dus zo maar een bijzonder foutje kunnen zijn.

Hoe waarschijnlijk is deze datum?

Deze datum zou wel eens waarschijnlijker kunnen zijn dan we op het eerste gezicht denken. Men heeft altijd gezegd dat de nieuwe consoles beschikbaar komen rondom ‘holidays 2020’. In Nederland denken we dan al snel aan de Sinterklaas- en kerstperiode.

In Amerika begint het holidayseason echter al op 26 november met Thanksgiving en de daarop volgende Black Friday van 27 november. Om te voorkomen dat iedereen het spaargeld op Black Friday aan andere cadeaus besteedt is het dus niet zo’n gekke gedachte dat Microsoft dat kortingenfestijn voor wil zijn. We zijn benieuwd, maar misschien weten we al snel meer.

Xbox Series X gameplay event, zo kijk je mee

Vanavond (23 juli) heeft Xbox Series X namelijk haar, zoals ze het zelf omschrijft, eigen E3 op het programma staan. Na het eerdere, tegenvallende ‘third party event’ in mei zijn de verwachtingen hoog gespannen. Morgen kondigt men namelijk de launch games uit eigen studio en meer nieuws over de console aan. In onderstaande vooruitblik zie je wat je kunt verwachten. Misschien hoort daar de aankondiging van de releasedatum wel bij.

Het live event zelf kun je vanaf 18 uur Nederlandse tijd bekijken via de YouTube livestream.