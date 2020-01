Xbox Series X schiet zichzelf met games in de voet

De Series X kan dan wel veelbelovend zijn, maar Microsoft maakt het niet zoveel uit of je hem koopt.





Microsoft kondigde vorige maand plotseling de Xbox Series X aan. Dat was een ontzettend slimme zet om de aankomende console-oorlog voor te zijn. En hoewel de console er een beetje gek uitziet krijgt hij wel solide features. Er is alleen één probleem: Microsoft lijkt de game-industrie nog niet te snappen.

In een interview met MCVUK zegt Xbox-topman Matt Booty dat ze met de aankomende Xbox-games iets raars gaan doen. De eerste één à twee jaar zullen Microsoft-games voor de Series X niet exclusief voor die nieuwe console uitkomen. In plaats daarvan komen games als Halo: Infinite en (waarschijnlijk ook) Senua Hellblade tevens op de oude generatie, de Xbox One uit.

Dit is zeer ongebruikelijk, want Microsoft zorgt er dus eigenlijk voor dat je niet verplicht bent om een nieuwe Xbox te komen. Begrijp me niet verkeerd, als gamer is het geweldig dat je gloednieuwe games ook nog op je oude console kunt spelen. Niet iedereen is bereid om gelijk honderden euro’s neer te leggen voor een gloednieuwe console, als de oude het nog prima doet.

Maar vanuit een zakelijk oogpunt, mist Microsoft hierdoor waarschijnlijk gigantisch veel nieuwe gamers. Dit wordt naar verluidt de laatste traditionele console nu we als industrie langzaam overstappen naar krachtige en gemakkelijk te bouwen PC’s en natuurlijk streamingdiensten als Stadia.

Voor de laatste keer zou Microsoft daarom alles op alles moeten zetten om gamers naar hun console te trekken. Het is vervelend dat je ‘gedwongen’ wordt om een nieuwe console te kopen, maar dat zal Sony met de PlayStation 5 ook doen. Dus terwijl Sony massaal nieuwe klanten werft door exclusief games voor de nieuwe PS uit te brengen, zitten veel zuinige Xbox-fans op hun Xbox One de nieuwste titels te spelen.

Nu voelt het ergens ook als een gunst van Microsoft. Misschien ben ik te kritisch op deze ontwikkeling, gezien het feit dat het Amerikaanse bedrijf ons een kleine gunst lijkt te doen. Maar vanuit een breder perspectief zal Microsoft zichzelf een handicap geven in de aankomende console-oorlog met Sony. We gaan het zien, ergens eind dit jaar.

Screenshot @Microsoft via YouTube