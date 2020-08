Xbox Series X vanaf november in de winkel

Het hoge woord is eruit, in november scoor je de gloednieuwe Xbox Series X!

Microsoft heeft bekendgemaakt wanneer we de nieuwe Xbox Series X kunnen verwachten. Daarmee neemt het Amerikaanse bedrijf het voortouw, want van Sony en de PlayStation 5 weten we nog niks over de release periode. De nieuwe Xbox Series X komt in november op de markt.

Wanneer in november is niet bekendgemaakt. Tot voor kort werd een release rond de Amerikaanse feestdagen gecommuniceerd. In eerste instantie ging men ervan uit dat dit rond de kerstperiode zou zijn. Dat is nu dus niet het geval. In de Verenigde Staten viert men Thanksgiving in november. Grote kans dat de Xbox Series X rond die periode naar de winkels komt.

Aangezien Sony een vergelijkbare strategie aanhoudt zal ook de PlayStation 5 vermoedelijk in november komen. Of de Japanners mikken wel op een release rond de kerstperiode, maar dan lopen ze een maand achter op Xbox. Dit laatste willen ze natuurlijk voorkomen.

Het nieuws van Xbox kwam ook met een minder leuk berichtje. Halo Infinite is helaas uitgesteld naar 2021. De game zou eigenlijk met de release van de Xbox Series X in november verschijnen. Het spel is nog niet af en daardoor hebben de makers de game moeten uitstellen.