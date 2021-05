Xbox Series X voor Insiders is briljant, maar niet voor ons! - Apparata

Insiders kunnen via hun Xbox One zich voortaan registreren om een Xbox Series X of S te reserveren, wat bots en scalpers tegenwerkt.

Microsoft kondigt een nieuwe manier aan om een Xbox Series X of S te kopen. Met een nieuw Insiders-programma kunnen toegewijde gebruikers individueel een console reserveren. Deze zeer slimme (ietwat late) strategie komt daarentegen vooralsnog niet naar ons. Kennelijk hebben we in Europa geen flink tekort aan consoles en last van gierige scalpers…

Xbox Series X en S voor Insiders

Op Twitter kondigt Microsoft het nieuwe systeem aan. Gebruikers kunnen via de Console Purchase Pilot zich registreren en krijgen zo eventueel een kans om een Xbox Series X of S te reserveren. Via Xbox One kun je je dus aanmelden als Insider (via de Xbox Insider Hub) om een nauwelijks verkrijgbare Xbox Series X of S te reserveren.

Today we're introducing the Console Purchase Pilot, allowing US #XboxInsiders on Xbox One to register for a chance to reserve an Xbox Series X|S console. Check the Xbox Insider Hub on Xbox One for details. Limited space is available and not all who register will be selected. pic.twitter.com/MBkQmbSDWc — Xbox Insider (@xboxinsider) May 11, 2021

Helaas is de oplossing vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar. Wereldwijd zullen fans van het merk hopen op eenzelfde programma voor hen. Scalpers en bots kopen namelijk massaal gloednieuwe consoles (maar ook videokaarten en andere schaarse tech-goederen) op.

Door er een loting van te maken voorkom je dat bots de markt leegtrekken. Tegelijkertijd is het een individueel proces dat een reservering koppelt aan één Insider via een Xbox One. Je moet dus wel heel veel werk verrichten om als gierige opkoper heel veel nieuwe consoles in handen te krijgen.

Het Xbox Series X Insiders-programma gaat nu van start. Het is niet bekend of Microsoft het concept uiteindelijk uitbreidt naar bijvoorbeeld niet-Insiders of voor gebruikers in andere landen.

Lees ook: Microsoft lekt geld door Xbox aan je te verkopen