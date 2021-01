Xbox Series Z: als Microsoft een handheld zou maken - Apparata

PlayStation en Nintendo hebben een handheld (gehad), maar Microsoft bleef met de Xbox altijd achter. Wat als dit niet zo was?

Er lijken nog altijd geen plannen vanuit Microsoft om met een Xbox handheld te komen. Daarom ging TikTok-gebruiker ImKashama zelf maar aan de slag. Hij bedacht de Xbox Series Z. Een concept van een eventuele handheld die door Xbox gemaakt zou worden.

Xbox Series Z

Het concept heeft een groot scherm met de knoppen verwerkt in de handheld zelf. De vraag is natuurlijk of dit ook een succes had geworden, of zou kunnen zijn. Microsoft heeft het in elk geval nooit aangedurfd. Sony boekte jaren geleden ontzettend veel succes met de PlayStation Portable. De Vita, de opvolger van de PSP, viel echter enorm tegen en kon je gerust een flop noemen. Met name dit laatste zal Microsoft angstig hebben gemaakt om in dit tijdperk nog met een handheld console te komen.

Wat dat betreft heeft Nintendo het rijk voor zich alleen met de Switch. De Switch is dan geboren om succes te hebben. Met familie vriendelijk games is het een apparaat voor jong én oud. Terwijl PlayStation en Xbox wat meer inzetten op jongeren en volwassenen met hun games. Verwacht dus niet dat zo’n Xbox Series Z er ooit gaat komen.