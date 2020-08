Xbox zet unieke stap in Apple App Store oorlog

Met deze unieke stap lijkt de App Store definitief structureel te moeten veranderen.

De juridische procedures in Amerika zijn vaak een evenement op zich waar, naast enorme schadevergoedingen ook reputaties op het spel kunnen staan. Grote bedrijven bemoeien zich dan ook zo min mogelijk met elkaar. Juist daarom is de stap van Microsoft’s Xbox in de App Store oorlog tussen Apple en Epic Games zo opmerkelijk.

Xbox zet unieke stap in App Store oorlog

Inmiddels heeft Epic Games meerdere rechtszaken lopen tegen Apple. Een ervan gaat over het voornemen van Apple om de Unreal Engine van Epic Games uit de tools voor ontwikkelaars te bannen. Dit zou betekenen dat games die met de Unreal Engine ontwikkeld worden niet meer in de App Store kunnen komen. De gevolgen zouden enorm zijn, want, zoals we al eerder meldden, niet alleen Epic Games, maar ook veel derde partijen maken gebruik van de App Store. Klaarblijkelijk ziet Microsoft dat belang ook. Zij heeft namelijk in de procedure een steunverklaring ingediend ten behoeve van Epic Games. In die verklaring vraagt Xbox om Epic Games in dit geschil in het gelijk te stellen en zo de Unreal Engine toegang te laten houden tot de App Store.

Verklaring van Xbox geeft spannend inkijkje in de gamewereld

Wie de door Xbox ingediende verklaring leest komt interessante bijzonderheden te weten. Zo blijkt Xbox zelf ook gebruik te maken van de Unreal Engine voor games zoals Forza Street. Ook blijkt Microsoft een langjarige deal te hebben voor het gebruik ervan. Dat levert weer de grappige conclusie op dat Xbox indirect aan PlayStation 5 betaalt om (een deel van) haar games voor Xbox Series X te kunnen ontwikkelen.

In de verklaring is men voor Amerikaans-juridische begrippen bijzonder uitgesproken vóór Epic Games. Als Apple de blokkade in de App Store zou handhaven zou dit leiden tot schade voor ontwikkelaars en de keuze om Unreal Engine voor jaren links te laten liggen bij het ontwikkelen van een cross-platform game. Ook zou Apple haar klanten benadelen omdat zij iOS-gebruikers door zo’n blokkade beperkt om met hun vrienden en familie online te gamen.

Gaat deze strijd de App Store voorgoed veranderen?

Nadat Apple Fortnite uit de App Store knikkerde bleek dat Epic Games hierop anticipeerde en een heel arsenaal aan acties had voorbereid. Vraag is of het halen van steunverklaringen daarbij hoort. Immers, Xbox Series X heeft zelf ook belang bij een wijziging van de regelementen voor de App Store. Met de steunverklaring van Microsoft komt het proces dat nu gaande is over de vraag of Apple het recht heeft om de App Store helemaal naar eigen inzicht te beheren of dat zij rekening moet houden met een ‘algemeen belang’.

Je kunt hierbij denken aan het belang van gaming studio’s dat de aangeboden software beschikbaar blijft of het belang van een ontwikkelaar om zijn software in de App Store te houden als zijn business daarop gebaseerd wordt. Ook is natuurlijk het klantenbelang belangrijk. Moet de App Store in het belang van de klanten iets aan blijven bieden als dit tegen de regels van die store is? Deze principiële vragen zullen de kaders voor de App Store opnieuw bepalen. Dit in combinatie met de commotie over de hoogte van de vergoeding zal ongetwijfeld tot veranderingen leiden. We blijven dit uiteraard volgen.

De hele steunverklaring kun je hier lezen.