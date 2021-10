Xbox wordt 20 jaar: speciale controller om dit te vieren

Microsoft

Microsoft heeft een speciale controller gemaakt omdat de Xbox 20 jaar oud is. En dat moet gevierd worden!

De controller zal precies 20 jaar na de release van de originele Xbox in de verkoop gaan. Op 15 november 2001 bracht Microsoft de originele Xbox uit. Dit was een grote stap van het bedrijf en hierdoor veranderde het consolelandschap voor altijd. Twintig jaar later is Microsoft van plan om de verjaardag te vieren door een handvol doorschijnende accessoires uit te brengen, waaronder de Xbox Series X/S-controller.

Speciale controller

Twintig jaar, de tijd gaat snel. Het doorschijnende ontwerp is een verwijzing naar de doorzichtige controllers die Microsoft met de originele Xbox- heeft geleverd. Een handige bijkomstigheid is dat Microsoft de interne componenten zilver heeft gemaakt om ze beter zichtbaar te maken. De kenmerkende groene kleur van het Xbox wordt gebruikt voor accentdetails. Waaronder de achterste handgrepen. Buiten het visuele, is het gelukkig functioneel hetzelfde als elke andere Xbox Wireless-controller die je bij Microsoft kunt kopen. Verwacht Bluetooth voor pc en mobiel koppelen, ondersteuning voor knoptoewijzing en een betere d-pad dan op controllers van vorige Xbox-generaties.

Xbox Stereo-headset Microsoft

Je kunt de 20th Anniversary Special Edition-controller vanaf vandaag pre-orderen via de Microsoft Store. Dit is wel voor Amerika, wanneer Europa volgt is niet bekend. Als je het niet kunt rechtvaardigen om nog een controller aan je verzameling toe te voegen, is Microsoft ook van plan om een ​​20th Anniversary Special Edition Stereo Headset uit te brengen. Deze ziet er niet zo vet uit als de controller, maar lelijk is de headset zeker niet.