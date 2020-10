Xbox xCloud komt ook naar iOS! - Apparata

De ambitie ligt op tafel om xCloud van Xbox ook naar iOS van Apple te brengen. Hoe is nog even aankijken.

Apple heeft strenge voorwaarden voor apps die toegelaten worden in de App Store. Zeker op het gebied van derde partijen die zaken met betrekking tot games willen ligt gevoelig. Iedereen kan zich nog wel de beef voor de geest halen tussen Epic Games en Apple, wat nu bij de rechter ligt.

Microsoft xCloud, de gamedienst van het bedrijf om Xbox-games via een mobiel apparaat op de cloud te spelen, is al beschikbaar op Android. De dienst moet ook naar iOS komen, aldus Phil Spencer. Hij is de game baas bij Microsoft. Ze moeten alleen nog uitvogelen hoe ze dat willen gaan doen. Een oplossing via het web is mogelijk. xCloud krijgt dan geen vaste app op iOS. In plaats daarvan moet je via de browser (bijvoorbeeld Safari of Chrome) een webpagina openen om xCloud op te starten. Het klinkt als een goedkope oplossing, maar als het werkt?

Volgens Business Insider heeft Spencer tegenover medewerkers gecommuniceerd dat xCloud ergens in 2021 op iOS moet verschijnen. Het is voor nu even afwachten hoe Microsoft precies invulling gaat geven aan deze dienst op iOS.