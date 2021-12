Xiaomi 12 is klein maar fijn

Xiaomi heeft ervoor gekozen om de 12 kleiner te maken dan zijn voorganger. We gaan terug naar de basis!

Groot, groter, grootst. De laatste jaren zijn smartphones een soort koelkast in je hand geworden, zo enorm. Vaak kun je de functies op je toestel niet meer met één hand bedienen. Gelukkig zijn er nog wel een aantal fabrikanten die kleinere telefoons maken. Apple bijvoorbeeld met de iPhone SE en iPhone 13 mini, maar ook op Android gebied zijn er ontwikkelingen.

Xiaomi heeft opvallend genoeg ervoor gekozen de nieuwe 12 kleiner te maken dan zijn voorganger. Had de 11 nog een 6.7-inch display, de 12 moet het doen met een kleiner 6.3-inch display. Groter is niet altijd beter zegt Xiaomi, want het maakt de telefoon niet bepaald handzamer. Daarom gaat het Chinese techbedrijf terug naar de basis. Een opvallende zet. Misschien dat meer fabrikanten in 2022 gaan volgen?

De verdere specificaties van de Xiaomi 12 dan. Het toestel heeft een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, een 50 MP + 13 MP + 50 MP camera setup, 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslag. Naast de 12 is er ook de 12 Pro en de 12X aangekondigd. De Pro is het topmodel, terwijl de X een instapmodel onder de 12 moet voorstellen.

Vooralsnog zijn de telefoons enkel voor de Chinese markt aangekondigd. De kans is echter groot dat ze in een later stadium ook naar Europa komen. De nieuwe Xiaomi 12 gaat in China verkocht worden voor omgerekend 510 euro.