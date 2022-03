Xiaomi 12 komt naar Nederland en kost net zoveel als een iPhone!

Xiaomi is niet altijd de goedkoopste. Met de Xiaomi 12 serie zit het merk op het niveau van de Apple iPhone.

De telefoonserie werd eind 2021 in China voorgesteld en verkocht. Vandaag komt de aankondiging dat Xiaomi de 12 ook naar de Benelux brengt. De reeks bestaat uit drie toestellen en komen in markt op de markt. Het gaat hier om de 12X, 12 en de 12 Pro. Laatstgenoemde is uiteraard het duurste van dit trio.

De Xiaomi 12 Pro krijgt een Nederlandse prijs van 1.099 euro. Dat is behoorlijk fors. De telefoon heeft indrukwekkende specificaties, maar het Amerikaanse Apple heeft nu eenmaal een hoger aanzien dan een merk als Xiaomi. Ik moest de eerste Nederlander dan ook tegenkomen die een dergelijk bedrag ervoor overheeft.

Maar wat krijg je dan? Nou, een 6.73 inch grote OLED smartphone met een Qualcomm Snapdragon 8 chipset. De batterij is 4.600mAh groot en kan 120W snelladen. Verder beschikt de smartphone over 8 GB RAM geheugen en 256 GB opslag. Maar die prijs hè. 1.099 euro is echt fors. Optioneel kun je ook 12 GB RAM krijgen, mocht je dat willen.

Je hebt ook nog de goedkopere Xiaomi 12X en de 12. De X is er vanaf 699 euro en de 12 kost 899 euro. Vanaf 1 april zijn de smartphones in Nederland verkrijgbaar.