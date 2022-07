Xiaomi 12S Ultra heeft een gigantische Leica-camera

Xiaomi 12S Ultra

Met de nieuwe Xiaomi 12S Ultra kan je wel lekkere plaatjes schieten, dit aangezien er een Leica-camera in zit.

Slechts zes maanden na de vorige lancering van het vlaggenschip, heeft Xiaomi een trio van vertrouwd ogende smartphones aangekondigd. Dit om het begin van zijn samenwerking met Leica te markeren. De nieuwe 12S-serie is voorzien van MIUI 13 op basis van Android 12. En draait op Qualcomm’s efficiëntere Snapdragon 8+ Gen 1-vlaggenschipprocessor. Het toestel heeft een royale pixelgrootte van 1,6 um. Die vervolgens verdubbelt tot 3,2 um via pixelbinning voor een zogenaamd verbeterde kleurnauwkeurigheid. Ook zijn de prestaties bij weinig licht beter. En in tegenstelling tot de Sony Xperia Pro-I gebruikt de Xiaomi 12S Ultra blijkbaar het volledige deel van zijn 1-inch sensor.

Xiaomi 12S Ultra

Volgens CEO Lei Jun nam Xiaomi deel aan de ontwikkeling van de Sony IMX989. En werden de kosten van $ 15 miljoen ook gelijk verdeeld tussen de twee bedrijven. Interessant is dat de sensor niet exclusief is voor Xiaomi. Lei voegde eraan toe dat het beschikbaar zal worden gemaakt voor concurrenten. Dit na de lancering van de 12S Ultra, om “samen de vooruitgang van mobiele beeldvorming te bevorderen”.

Wat betreft Leica’s aandeel op de Xiaomi 12S Ultra, je krijgt een “Leica Summicron 1:1.9-4.1 / 13-120 ASPH-camerasysteem” . Dit omvat alle drie de achterste camera’s. Dan hebben we het over de bovengenoemde 50,3-megapixel hoofdcamera (23 mm, f/1.9). Samen met de 48-megapixel ultrabrede camera (13 mm, f/2.2) en de 48-megapixel periscopische camera (120 mm, f/4.1).

Camera

Beide 48-megapixelcamera’s gebruiken een 1/2-inch Sony IMX586-sensor. Het hele ronde camera-eiland – nu met “Leica” co-branding – profiteert van wat coatingmagie. Dit om lensverblinding te verminderen en de beeldconsistentie over elke lens te verbeteren.

Naast enkele Leica-filters kunnen gebruikers schakelen tussen twee fotografische stijlen. Namelijk de “Leica Authentic Look” voor natuurlijk ogende opnamen met een sterkere driedimensionale diepte. En “Leica Vibrant Look”, dat Xiaomi’s input over levendigheid toevoegt met behoud van authenticiteit. Je kunt ook de watermerkbanner onder aan je foto’s inschakelen. Waardoor Leica’s iconische rode logo, foto metadata en locatie coördinaten aan de rechterkant worden toegevoegd, samen met het telefoonmodel en de tijdstempel aan de linkerkant.