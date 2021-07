Xiaomi 200W HyperCharge kan nog wel even gaan duren

Ja, de technologie van Xiaomi 200W HyperCharge is een feit. Maar wanneer kun jij het gebruiken?

Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van smartphones hebben vooral betrekking tot laden. Hoe sneller je smartphone kan opladen, hoe beter. Moet wel op een veilige manier verlopen natuurlijk, maar dat hebben de fabrikanten wel voor elkaar. En daardoor kun je vandaag de dag in het gunstige geval in een halfuur je smartphone opladen.

Dit is pas het topje van de ijsberg. De ontwikkelingen staan niet stil en techbedrijven innoveren door. Xioami is momenteel keihard bezig met deze technologie met de introductie van 200W HyperCharge. Ja dat lees je goed. Je smartphone opladen met 200W. Ter vergelijking, een paar jaar geleden waren we nog onder de indruk van 30W laden en tegenwoordig is 65W de norm.

De technologie bestaat, maar wanneer kunnen jij en ik ermee aan de slag? Volgens MyDrivers moet je nog wel even geduld hebben. Xiaomi 200W HyperCharge zou op z’n vroegst pas ergens volgend jaar in productie gaan. Dat betekent dat je misschien wel tot 2023 moet wachten voordat we de eerste Xiaomi smartphones met 200W gaan zien.

Met deze techniek kan een smartphone met een 4.000mAh batterij in slechts 8 minuten volledig opladen van nul naar honderd procent. Dat is echt bizar snel.