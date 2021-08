Xiaomi Cyberdog kopen? Dat is dan 1.315 euro

Toegegeven, sommige rashonden zijn duurder dan de Xiaomi CyberDog. Wat dat betreft niet eens zo’n heel gekke aankoop.

Toegegeven. Ik ben niet zo goed met huisdieren, maar kan een hond of kat wel waarderen. Misschien is dan zo’n robothond iets voor mij. Het is een leuk gezelschap voor in huis, maar zonder het gebruikelijke onderhoud wat bij een echt dier wel komt kijken.

De bekendste robothond ter wereld is misschien wel die van Boston Dynamics. Maar dit bedrijf is niet het enige dat zich hiermee bezighoudt. Ook Xiaomi, bekend van smartphones en elektrische steps, heeft nu een eigen robothond in vorm van de CyberDog.

Het is een slimme robot uitgerust met Intel RealSense. Daarmee kan het ding zijn omgeving waarnemen en obstakels omzeilen. Daarnaast is de Xiaomi CyberDog uitgerust met camera’s om personen en gezichten te herkennen. Tevens is het mogelijk om de hond een taak te geven, want je kunt hem dingen laten vervoeren tot een maximum van 3 kilogram.

Wil je er eentje dan moet je er snel bij zijn. Xiaomi gaat slechts 1.000 exemplaren van de CyberDog maken. De Chinese prijs ligt op 9.999 yuan. Dat is omgerekend zo’n 1.315 euro. De slimme robothond komt langzaam maar zeker naar je huiskamer! Een beetje eng is het misschien wel. Maar dat kan een pitbull ook zijn.