Xiaomi deelt eerste hete nieuwtje van Redmi Note 10 Serie - Apparata

Deze week onthult Xiaomi de nieuwe Redmi Note 10 Serie. Vandaag kom het techbedrijf alvast met een heet nieuwtje voor de smartphone reeks.

Challenge your boundries. Met dit thema organiseert Xiaomi aanstaande donderdag een evenement. Tijdens dit digitale event zal de nieuwe Redmi Note 10 Serie uit de doeken worden gedaan. In aanloop naar de onthulling heeft Manu Kumar, topman bij Xiaomi, alvast wat bekendgemaakt.

Op basis van feedback van klanten zegt Kumar naar de Xiaomi-fans te hebben geluisterd. Hij doelt op het feit dat de Xiaomi Redmi Note 10 uitgerust zal worden met een OLED scherm. Voorheen had deze smartphone reeks een LCD display.

De reputatie van Xiaomi met de Redmi Note serie is dat ze veel hardware voor een schappelijke prijs in deze smartphones stoppen. OLED technologie ten opzichte van LCD is een grote stap vooruit. Het is afwachten of het prijskaartje Redmi Note 10 door deze upgrade ook flink hoger gaat uitvallen, of dat het wel meevalt. Xiaomi kennende kunnen ze soms voor een stunt zorgen, dus het is afwachten wat de techgigant gaat doen.

De onthulling van de Xiaomi Redmi Note 10 Serie is 4 maart vanaf 13:00 live te volgen. Via Facebook is er een livestream in het Engels te volgen inclusief Nederlandse ondertiteling.