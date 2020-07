Gaat deze nieuwe e-reader Kindle en Kobo verjagen?

Deze e-reader op de Chinese markt gaat nu wereldwijd.

Als je een e-reader wilt kopen is de kans groot dat je met Kindle of Kobo te maken hebt. Zij zijn beide wereldwijd dominant. Zoals in elke markt proberen disrupters ook in de markt voor de e-reader voet aan de grond te krijgen. Tot nu toe was dat weinig succesvol, maar de Chinese telecomgigant Xiaomi heeft eerder al op de smartphone-markt laten zien dat zij haar weg weet te vinden.

Xiaomi komt met e-reader

De e-readers van Xiaomi zijn op de Chinese markt al geïntroduceerd. Je hebt daar de keuze uit de iReader T6 (sinds mei 2019 op de markt) en de MiReader, die je sinds november kunt kopen.

Nu heeft Xiaomi bluetooth-certificering gevraagd en gekregen voor een model dat wereldwijd gelanceerd kan worden. Het is nog de vraag of dit één van bovenstaande versies is of een nieuw ontwikkelde e-reader.

Wat kunnen we verwachten van de Xiaomi e-reader?

De certificering is aangevraagd voor de Xiaomi Mi Ebook Reader. Deze zal werken met Bluetooth 5.0. Deze bluetooth-verbinding biedt de mogelijkheid tot audio-support, waarmee de vergelijking met de Kindle zich opdringt. Op basis van de huidige e-readers van Xiaomi zijn de verwachtingen hoog gespannen.

Men kan dan namelijk een e-reader verwachten met minimaal een 6-inch E Ink capacitive touchscreen met 212 ppi resolutie en frontverlichting, inclusief de mogelijkheid om blauw licht weg te filteren voor een goede nachtrust. Qua techniek is het minimum een 1GHz processor, 1GB RAM werkgeheugen, 16GB opslagcapaciteit, Android 8.1, 1800 mAh batterij, WiFi en uiteraard Bluetooth.

Verder kun je een usb-c poort verwachten. Daarmee kan de e-reader onder meer EPUB, MOBI, PDF, TXT, DOC en XLS – bestanden ondersteunen. Daarmee biedt de Mi Ebook Reader, vergeleken met Kobo en Kindle op dit moment tenminste de dubbele capaciteit van de beschikbare Kobo’s en 4 maal zoveel dan de goedkoopste Kindle.

Prijs, beschikbaarheid en mogelijke problemen

Op dit moment is nog niet bekend óf en wanneer de Xiaomi Mi Ebook Reader naar Nederland komt en daarmee kunnen we ook nog geen officiële prijs noemen. Wel weten we dat Xiaomi de reputatie van prijsvechter heeft en niet bang is voor forse investeringen. Daarnaast ligt de prijs in China nu rond $ 86,- (zo’n EUR 75,-) en daarmee kan de Xiaomi e-reader in ieder geval op papier een fikse concurrent worden.

De grote vraag blijft namelijk of alle content wel op deze e-reader te zien zal zijn. Zo is Kindle van Amazon en biedt het content-abonnementen. Ook sluit Amazon exclusieve deals met, bijvoorbeeld, Marvel strips. Ondanks de goede specificaties zal het aanbod naar verwachting bepalen hoe succesvol de e-reader van Xiaomi in de westerse wereld zal worden. Wij zijn benieuwd.

Bron: Notebookcheck