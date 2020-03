Xiaomi komt met belachelijk snel draadloos laden

Xiaomi komt met een razendsnelle draadloze oplaadtechniek.





De smartphonemarkt gaat over het algemeen richting een design zonder knoppen en kabels. Opladen is tot dusver een van de enige functies die voor die visie een bottleneck vormt. Xiaomi komt nu met razendsnel draadloos opladen waardoor we straks eventueel helemaal geen kabel meer nodig hebben!

In een eigen blogpost en via de onderstaande video kondigt het Chinese Xiaomi hun gloednieuwe oplaadtechnologie aan. Het gaat om draadloos opladen met 40 Watt. Je zou met andere woorden volgens het smartphonemerk binnen 40 minuten een 4000mAh batterij op kunnen laden. Draadloos!

Nu, 40W is een behoorlijke vooruitgang. De iPhone 11 Pro Max doet het bijvoorbeeld met maar 7,5W en gloednieuwe Galaxy S20 Ultra wordt met 15 Watt opgeladen. Sterker nog, die twee smartphones bedraad opladen gaat respectievelijk ‘slechts’ met 15W en 45W. Xiaomi kan dus bijna net zo snel draadloos opladen als de Galaxy S20 Ultra met kabel kan.

Xiaomi heeft overigens geen ‘record’ gevestigd met deze oplaadsnelheid. Er zijn hier en daar wat smartphones die een nog hoger Wattage hanteren, waaronder een conceptphone van Vivo. Deze 40W oplaadtechniek zit daarentegen wel in de top van de smartphone-industrie. We moeten nog zien welk toestel de technologie daarentegen daadwerkelijke mee krijgt.

Met zo’n hoge oplaadsnelheid wordt draadloos laden misschien wat interessanter voor gebruikers. Aan de andere kant, ook bedraad opladen wordt steeds sneller, van 65W voor deze OPPO tot wel 100W voor een Xiaomi phone (die volgens het bedrijf nog wat werk nodig heeft).

Stel je voor, binnen een kwartiertje je smartphone helemaal volladen. En in de nabije toekomst binnen enkele minuten draadloos helemaal opgeladen. We zijn immers altijd druk, druk, druk!

