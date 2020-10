Xiaomi komt met eigen Google Chromecast achtige dongels - Apparata

Foto @Xiaomi

Xiaomi lanceert een set dongels genaamd Mi PaiPai, waarmee je zonder internet content van je laptop naar je TV kunt streamen.

Xiaomi lanceert een eigen set dongels genaamd Mi PaiPai Wireless, een soort Google Chromecast. Maar in tegenstelling tot de gevestigde dongel van Google, heeft de Mi PaiPai geen internet nodig. Wat overblijft is simpelweg een draadloze verlenging van een HDMI-kabel. Neemt de Xiaomi Mi PaiPai een onhandig probleem weg of kan het simpelweg niet tippen aan de Google Chromecast?

Xiaomi Mi PaiPai

Xiaomi lanceert in China de Mi PaiPai, een set dongels die je in zowel je TV als je laptop moet steken. Je TV krijg een HDMI-dongel terwijl je voor je laptop een USB-slot nodig vrij moet hebben. Vervolgens kun je – zonder internetconnectie maar via 2,4GHz- of 5GHz-verbinding – content van een laptop naar je TV streamen. De gadget kost via AliExpress zo’n $54, omgerekend ruim €46.

Voor dezelfde prijs krijg je straks naar verluidt ook een gloednieuwe Google Chromecast. Die dongel heeft altijd internetverbinding nodig, maar levert verder grofweg dezelfde features. Met Google’s gadget heb je maar één dongel en krijg je er vanaf de volgende generatie zelfs een afstandsbediening bij.

Specs

Wat betreft specs zit het overigens wel goed met de Xiaomi Mi PaiPai. Met de dongels kijk je bijvoorbeeld Netflix-content in maximaal 1080p en op hoogstens 60Hz. Je hebt dan wel een laptop nodig in de buurt van de TV; tussen de ontvanger en de USB-zender mag maximaal 10 meter zitten.

Het grote voordeel van de Xiaomi Mi PaiPai is dat je alles vanaf je laptop naar een TV kunt streamen. Je bent dus niet afhankelijk van wat Google ondersteunt. Daarnaast heb je zoals gezegd geen internetverbinding nodig. Maar ja, je laptop heeft waarschijnlijk voor alles wat je wilt streamen toch internet nodig, dus dat maakt de laptop een beetje overbodig.

Hoe dan ook, voor sommigen zal het een handige toevoeging in huis zijn. Zoals gezegd is het product vooralsnog alleen in China verkrijgbaar. Of Xiaomi de dongels ook in de rest van de wereld uitbrengt, is niet bekend.