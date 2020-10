Xiaomi kondigt 80W (!) draadloos laden aan - Apparata

Draadloos laden kan ook gewoon razendsnel, bewijst Xiaomi met 80W draadloos laden.

Het is nog een concept, maar dit komt straks naar smartphones toe. De Chinese techgigant Xiaomi heeft een techniek ontwikkeld waardoor het mogelijk is om een smartphone draadloos met een vermogen van 80W op te laden. Dat is krankzinnig snel voor laden zonder kabeltje.

Diverse smartphones kunnen niet eens 60W laden met een kabel. Laat staan 80W draadloos. Volgens Xiaomi is het mogelijk om een smartphone met een 4.000mAh batterij in slechts 8 minuten tot 50 procent te laden. Een compleet lege batterij tot 100 procent laden is in 19 minuten gedaan.

Xiaomi laat het zien in een testvideo. Voor het filmpje gebruiken ze een Mi 10 Pro prototype. Het techbedrijf heeft weer een enorme stap vooruit geboekt met betrekking tot de draadloze laadsnelheid. De snelste vorm van draadloos laden bij Xiaomi is op dit moment 50W.

Xiaomi is zeker niet het enige merk dat druk is met deze technologie. Ook OPPO en OnePlus hebben snelladen hoog in het vaandel staan. OPPO kondigde eerder 65W draadloos laden aan. Daarin streeft Xiaomi hen nu voorbij. Let wel, het is nog een concept. Op dit moment is het niet bekend wanneer 80W draadloos laden werkelijkheid gaat worden voor de consument.