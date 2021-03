Xiaomi kondigt Mi 11 Ultra aan - monsterspecs en 2e scherm - Apparata

Foto @Xiaomi

De Xiaomi Mi 11 Ultra is een monsterbak die van alle nieuwste snufjes en zelfs een tweede scherm is voorzien. Het prijskaartje reflecteert dat.

Xiaomi kondigt in een presentatie de Mi 11 Pro, 11i, 11 Lite en 11 Ultra aan. Die laatste is daarbij een ware show-stopper. Xiaomi wil overduidelijk concurreren met Samsung’s Galaxy S21 Ultra, te zien aan het design, het gigantische camera-eiland en de stevige prijs. Er gebeurt daarentegen wat bijzonders met de Mi 11 Ultra; het toestel heeft zelfs een hoop nieuwe extra’s die we nog nauwelijks in deze prijsklasse zagen!

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi rust de Mi 11 Ultra met allerlei indrukwekkende nieuwe snufjes uit. Om te beginnen bij het absurd grote OLED-scherm van 6,81-inch (3200 x 1440 pixels, 120Hz). Dat scherm heeft een maatje aan de andere kant, namelijk een 1,1-inch OLED display van 126 x 294 pixels. Daarop is onder andere de tijd te zien, maar dient ook als schermpje voor notificaties, batterijduur en zelfs viewfinder voor het maken van een selfie.

Over selfies gesproken, dat doe je in principe met een enkele 20MP sensor (punch-hole). De focus ligt dan ook voornamelijk op de hoofdcamera. Het gaat om een triple-setup van 50MP, 48MP en 48MP camera’s (wide, ultra-wide, telefoto). Kortom, een monster van een camera op de Mi 11 Ultra.

Alle camera’s kunnen overigens tegelijkertijd gebruikt worden dankzij de onderliggen hardware. Het toestel is uitgerust met de gloednieuwe Snapdragon 888, ondersteund door 12GB LPDDR5 RAM en 256GB UFS 3.1 opslagruimte. Kortom, Xiaomi levert ook hier het beste van het beste. Tot slot komt de smartphone met een bijzondere batterij. De capaciteit van ’s werelds eerste silicium-zuurstof-batterij (in een smartphone) bedraagt 5000mAh en is met 67W op te laden.

Volgens GSM Arena komt er alleen een Xiaomi Mi 11 Ultra van 12/256GB naar Europa. Het toestel zal €1.200,- gaan kosten, grofweg net zoveel als de Galaxy S21 Ultra. De exacte releasedatum is nog niet bekend, maar de lancering zou ‘binnenkort’ plaats moeten vinden.