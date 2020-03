Xiaomi Mi 10 in Nederland uitgebracht

Dit kosten de nieuwe Xiaomi's.





Vandaag heeft Xiaomi bekendgemaakt de Mi 10 Serie naar Nederland te brengen. Eerder werd al bekend dat de in februari aangekondigde telefoons naar Europa zouden komen. Er was echter niets bekend over de prijzen. Daar komt Xiaomi nu op terug.

De Chinese techgigant brengt de Mi 10 en de Mi 10 Pro in Nederland uit. De Mi 10 Pro heeft een betere camera en dat is zo’n beetje het grootste verschil tussen de twee. Beide toestellen hebben een Qualcomm Snapdragon 865 processor, beide hebben een 6.67-inch OLED 90 Hz scherm en beide toestellen hebben 8 of 12 GB RAM geheugen. Wel is het zo dat de Pro tot 50W kan snelladen. De Mi 10 kan slechts tot 30W laden.

In de webshop van Xiaomi kun je de Mi 10 voor 799 euro bestellen. De Mi 10 Pro is met 999 euro zelfs nog een tweehonderd euro duurder. Daarmee prijst Xiaomi zichzelf bovenin de markt. Het zijn twee toestellen met nette specificaties. Met deze bedragen zal het echter lastig concurreren worden. Het aanbod is immers groot.