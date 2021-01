Xiaomi Mi 10i is spotgoedkope OnePlus Nord concurrent - Apparata

Meteen aan het begin van het nieuwe jaar heeft OnePlus met de Nord er een stevige concurrent bijgekregen. Dit is de Xiaomi Mi 10i!

Of deze goedkope nieuwe smartphone ook naar Europa komt is nog niet bekend. Feit is dat Xiaomi voor de markt de Mi 10i heeft gepresenteerd. Het is een budget smartphone in de categorie ‘veel voor weinig’. Deze zojuist zelfverzonnen categorie bevat smartphones die de best mogelijke hardware combineren met een scherpe prijs. De in 2020 gepresenteerde OnePlus is ook zo’n smartphone.

Xiaomi Mi 10i

De nieuwe smartphone van Xiaomi heeft een 6.67-inch 120Hz LCD scherm met een 1080p resolutie. Onder de kap huist een Qualcomm Snapdragon 750G en een batterij met een capaciteit van 4.820mAh. Het werkgeheugen bedraagt 6GB RAM en je hebt 64 GB opslag aan boord. Er is ook een variant met 8 GB RAM en 128 GB opslag. Je kunt 33W snelladen, wat betekent dat de Mi10i in slechts een uurtje volledig is opgeladen.

Achterop tref je een 108 MP + 8 MP + 2 MP cameraconstructie. Aan de voorkant zit een selfie camera van 16 megapixel. Voor de liefhebbers is de Mi10i uitgerust met een 3.5mm ingang voor een koptelefoon. Een veiligheidsfeature is een vingerafdrukscanner. Deze zit op de zijkant van de telefoon.

In India kun je de nieuwe Xiaomi Mi 10i scoren vanaf 20.999 roepie. Dat komt omgerekend naar op een scherpe vanafprijs van slechts 233 euro.