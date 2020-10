Xiaomi Mi 10T Lite nu nog goedkoper - Apparata

Xiaomi lanceert een actie met de nieuwe Mi 10T Lite door deze smartphone nog voordeliger aan te prijzen.

Met goedkope smartphones en scherpe acties hoopt Xiaomi de markt van budget smartphones hier in Nederland te veroveren. Het Chinese techbedrijf heeft onlangs de nieuwe Mi 10T Lite gelanceerd. Een smartphone die 279 euro gaat kosten, maar nu tijdelijk nog goedkoper op de markt wordt gebracht.

Het gaat hier om een tijdelijke actie. Aanstaande woensdag zal de telefoon gedurende de hele dag voor 249 euro te koop zijn. Je kunt ‘m op de kop tikken via Belsimpel of via de webshop van Xiaomi. Het gaat hier om de Mi 10T Lite (6GB+64GB-variant). De actie van woensdag loopt van 9 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s ochtends de volgende dag.

In de categorie veel voor weinig scoort de Xiaomi Mi 10T Lite best oké. Je krijgt een smartphone die klaar is voor 5G, met een Qualcomm Snapdragon 750G processor. De 4.820mAh batterij kun je met 33W snelladen. Het scherm heeft een ververssnelheid van 120Hz, wat ook best uitzonderlijk is in deze prijscategorie. Concurrenten in deze klasse kun je onder andere vinden bij Samsung.

Alle specificaties van de Xiaomi Mi 10T Lite kun je terugvinden in het officiele nieuwsartikel op Apparata.