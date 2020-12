Xiaomi Mi 11 bedenkt geniaal trucje voor oplader fiasco - Apparata

Foto: Xiaomi Mi 10t Pro

Na een PR-fiasco bedenkt Xiaomi een handig trucje omtrent de Mi 11 oplader kwestie. En die is nog consumentvriendelijk ook.

Gisteren schreven we dat Xiaomi voor hun aankomende vlaggenschip, de Mi 11, een oplader achterwege laat. Dat is in principe waar, maar het Chinese merk komt met een sluw trucje om de consument toch een beetje tevreden te houden.

Xiaomi Mi 11 krijgt toch een oplader… deels

Xiaomi liet dit weekend officieel weten geen oplader aan de Mi 11 mee te geven, maar daar komen ze een beetje op terug. Na flink wat bespottingen uit de smartphone-industrie passen ze hun strategie wat aan. In thuismarkt China krijgt het toestel inderdaad geen oplader mee. Daarbuiten blijft er daarentegen toch een brick in het pakketje zitten.

Tegenover AndroidAuthority legt het merk uit:

Wat betreft het verwijderen van de in-box oplader, dat ging om een aankondiging voor de Chinese markt. Xiaomi brengt twee versies uit, eentje met alleen een smartphone, de ander met de smartphone en een aparte 55W GaN oplader als bundel. Beide pakketten krijgen dezelfde prijs.

Dat laatste zinnetje is een godsgeschenk voor consumenten. Het hele onzinargument dat consumenten al genoeg opladers thuis hebben liggen is namelijk al lang verworpen. Als je het krankzinnig snelle opladen van de Mi 11 wilt gebruiken heb je immers een solide nieuwe brick nodig. Die hebben nieuwe klanten doorgaans niet rondslingeren.

Maar wil je het milieu een beetje ondersteunen en/of heb je wél zo’n brick, dan kun je voor de smartphone-only uitvoering gaan. Nu schreeuwt de Nederlander in me dat je sowieso die mét oplader moet kiezen om deze eventueel te verpatsen. Het is daarentegen nog niet eens zeker dat het toestel hier naartoe komt. En laten we hopen dat de meeste consumenten minder… op de kleintjes letten dan ik!

Het geheel is overigens ook een beetje een overcorrectie na een PR-fiasco. Enkele maanden geleden deed Xiaomi namelijk nog stoer dat ze ‘niets uit de doos lieten ontbreken’. Die vliegen ging al niet meer op, wat tot een portie terechte bespotting leidde. Hoe dan ook, sympathiek van ze dat ze twee gelijk geprijsde varianten op de markt brengen!