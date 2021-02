Xiaomi Mi 11 komt naar NL maar is vrij prijzig - Apparata

Xiaomi is niet altijd spotgoedkoop, want de nieuwe Mi 11 voor Nederland is aan de prijzige kant.

Xiaomi, das toch dat merk van die razend goedkope smartphones? Ja, dat is nog steeds zo. Toch heeft dit Chinese techbedrijf ook smartphones en producten in het gamma van een hoger segment. Ga er dus niet automatisch vanuit dat de telefoons van dit merk altijd zo goedkoop zijn.

Xiaomi Mi 11 prijs

Voor de Chinese markt was de nieuwe Xiaomi Mi 11 al aangekondigd en nu komt de telefoon ook naar Nederland. Het Chinese techbedrijf spreekt over een echt premium toestel. Wat ook het prijskaartje verklaart. De smartphone gaat 849 euro kosten, straks meer over de prijzen en beschikbaarheid.

De Xiaomi Mi 11 heeft een Qualcomm Snapdragon 888 chipset, een 108 MP-drievoudige camera aan de achterzijde, audio van Harman Kardon en 50W draadloos opladen. Het scherm is 6.81-inch groot van AMOLED met een verversingssnelheid van 120 Hz. Tja, als je dat zo soort dan is het prijskaartje misschien niet heel onredelijk.

De drievoudige camera achter bevat naast een 108 MP sensor ook een 13 MP-groothoekcamera en 5 MP-telemacro-lens. Aan de voorzijde zit een 20 MP punch-hole camera.

De Mi 11 komt beschikbaar in de variant 8GB+256GB voor 849 euro. Vanaf 26 februari is de smartphone te bestellen in Nederland door middel van een pre-order. De pre-order periode loopt tot en met 15 maart. Als je in deze periode de telefoon bestelt krijg je een Mi Watch cadeau. De webshop van Xiaomi, maar ook Belsimpel, Coolblue, Bol.com en Mobiel.nl gaan de nieuwe Mi 11 verkopen.