Xiaomi Mi 11 specs klinken veelbelovend (officieel) - Apparata

De eerste Xiaomi Mi 11 specs zijn officieel bekendgemaakt. We kunnen uitkijken naar een interessante smartphone!

In China heeft Xiaomi het doek getrokken van de nieuwe Mi 11. Deze smartphone is de opvolger van de Mi 10. Daarmee zijn ook de specificaties van de telefoon bekend geworden en zoals verwacht ziet dat er buitengewoon keurig uit.

Xiaomi Mi 11 specs

De nieuwe Xiaomi Mi 11 specs bestaan uit een Qualcomm Snapdragon 888 chipset en een 6.81-inch AMOLED scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. De Mi 11 is de eerste smartphone die deze hagelnieuwe chipset van Qualcomm onder de kap heeft. Verder heb je een 108 megapixel camera, vergezeld door een 13 MP en een 5 MP camera. Dan is er ook nog een 20 MP camera aan de voorkant. Hadden we al gezegd dat de specificaties van de Xiaomi Mi 11 veelbelovend klinken? Daarnaast is er een 4.600mAh batterij. Je kunt 50W draadloos opladen of 55W bekabeld snelladen.

De telefoon komt in meerdere varianten op de markt. Met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslag, of met 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag. Europese prijzen zijn nog niet bekend omdat de smartphone hier formeel nog niet is aangekondigd. In China gaat de Xiaomi Mi 11 in elk geval 3.999 yuan kosten. Dat komt omgerekend neer op 500 euro, om je vast een indicatie te geven.