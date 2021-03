Xiaomi Mi Mix Fold zit vol met high-tech features - Apparata

De gloednieuwe Xiaomi Mi Mix Fold is de meest high-end opvouwbare smartphone tot dusver en daar staat een verrassend lage prijs tegenover.

Xiaomi heeft een drukke week achter de rug, want naast een premium Mi 11-reeks en een eigen auto kondigt het merk ook de Mi Mix Fold aan in deze blogpost. Het is de nieuwste opvouwbare smartphone in het topsegment. Voor het eerst in lange tijd lijkt die plek dan ook zeer verdiend dankzij wat nieuwe snufjes. Het is helaas nog niet bekend of de opvouwbare smartphone ook naar ons komt.

Xiaomi Mi Mix Fold

De Mi Mix Fold is de eerste opvouwbare smartphone voor het bedrijf. Ze laten er daarentegen geen gras over groeien, aangezien het toestel van alle luxe is voorzien. Denk aan een Snapdragon 888-processor, 12 of 16GB RAM, 256 of 512GB opslagruimte en een verrassend grote batterij van ruim 5000mAh, verdeeld over twee cellen.

Wat betreft het scherm mag de Mi Mix Fold er ook wezen. Het toestel heeft opengevouwen een 8.01-inch flexibel OLED-scherm (2480 x 1860 pixels) terwijl er aan de buitenkant nog een 6.5-inch AMOLED-display is (2520 x 840 pixels).

Verder schept het Chinese merk nog flink op met primeurs. Zo introduceert de Xiaomi Mi Mix Fold quad-speaker. Aan weerszijden van het scherm zitten twee Harman Kardon-speakers voor het optimale 3D-geluid.

Maar de echte primeur is de introductie van de eerste vloeibare cameralens in een smartphone. Het gaan om een 8MP telemacro-lens die gebruikmaakt van Xiaomi’s eigen Liquid Lens-technologie.

In plaats van een harde lens is de lens hier – je raadt het al – vloeibaar. Xiaomi gebruikt een doorzichtige vloeistof, verpakt in een dun filmlaagje. Een speciale motor kan de bolling van de lens vervolgens aanpassen. Door deze technologie kan de lens zowel 3x optische zoom, als 30x telephoto-zoom toepassen. Ook is er macro-fotografie mogelijk vanwege de flexibele bolling van de lens.

Xiaomi heeft de Mi Mix Fold vooralsnog alleen voor de thuismarkt aangekondigd. De goedkoopste uitvoering kost omgerekend €1.297,- terwijl de duurste variant voor €1.686,75 over de toonbank gaat. Zelfs de duurste versie is dus nog een heel stuk goedkoper dan de goedkoopste Samsung Fold’s. Uiteraard zijn het omgerekende Chinese prijzen, maar dit zou nog wel eens aantrekkelijk voor ons kunnen worden.