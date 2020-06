Volgens Xiaomi kunnen Samsung en iPhone inpakken [video]

Met bizarre camera-opties en charger wil Xiaomi concurrentie in de schaduw zetten.

Het Chinese Xiaomi maakt al langer smartphones met high-end specs voor een mid-range prijs. Waar het concern lange tijd de reputatie had dat zij de iPhone goedkoper nabouwden voor Android is dat beeld aan het veranderen. Sterker nog, de nieuwe strategie lijkt ‘erop en erover’. Met deze bizarre opties op de Xiaomi Mi Note 11 wil men Samsung en de iPhone definitief in de schaduw zetten.

Xiaomi camera: 12x optisch en 120x digitale zoom

De plannen voor de nieuwe Xiaomi Mi Note 11 zijn deels gelekt. Daarin zien we dat het Chinese concern vol meegaat in de strijd om de camera’s die dit jaar speerpunt lijkt te zijn van de smartphone-fabrikanten. Inmiddels duikt er informatie op over het nieuwste vlaggenschip dat in ontwikkeling is. De 108 MP camera, die we al eerder zagen, is in deze opstelling wederom het uitgangspunt.

De smartphone-fabrikant heeft echter flink ingezet op de achterliggende techniek. Daardoor breidt men de opties flink uit. Zo belooft men een 12x optische zoom. Hiermee zetten zij direct concurrenten zoals de Huawei P40 Pro Plus in de schaduw. De andere optie, een 120x digitale zoomfunctie zorgt ervoor dat Samsung in het stof kan bijten met de Samsung Galaxy S20 Ultra, die ‘maar’ 100x digitale zoom biedt. Overigens speelt Samsung een merkwaardige rol, want zij gunde de primeur van de 108 MP camerasensor al eerder aan het Chinese concern.

Ook de charger wordt een gamechanger

Een ander paradepaardje van smartphone-fabrikanten is de snelheid waarmee zij hun toestel op kunnen laden. In onderstaand filmpje toont men de nieuwste charger die Xiaomi ontwikkeld. Inderdaad, de capaciteit is liefst 120W en daarmee gaat ook de iPhone 11 (met 18W) aan de zegekar. Ter indicatie, met een 120W charger kun je een 4000 mAh-batterij in minder dan een kwartier opladen.

Wanneer kunnen we de 120W-charger verwachten?

De Chinese techreus is overigens niet de eerste smartphone-maker die een dergelijk snelle charger presenteerde. Die eer was in 2019 voor Vivo weggelegd. Zij hebben de charger na de demo echter nog niet in productie genomen.

De vraag is hoe snel Xiaomi dat wel kan. De batterij zelf blijkt namelijk met de huidige techniek niet bestand tegen zoveel power (letterlijk en figuurlijk). Dit kan leiden tot schade aan de batterij en/of oververhitting van het toestel. De vraag is of Xiaomi dit voor presentatie van de Mi Note 11 onder controle krijgt. Immers, de eerdere demonstratie van hun opvouwbare smartphone heeft ook nog niet tot massaproductie geleid.

We weten waarschijnlijk in juli hoe concreet de Chinese plannen zijn, want dan staat de presentatie van de Xiaomi Mi Note 11, pas 8 maanden na de Mi Note 10, gepland.