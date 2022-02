Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier review

Voor een paar tientjes een gezonde ruimte in huis of op kantoor met de Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier, je leest er in deze review alles over.

In Nederland is het merk Xiaomi vooral actief met smartphones. Maar het techbedrijf uit China maakt nog veel meer mooie producten. Vanuit de officiële webshop van het merk kun je ook onder andere een slimme projector, smartwatch, Bluetooth speaker en meer aanschaffen. Helaas niet verkrijgbaar is de Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier, toch wilden we deze beetpakken voor een review. Omdat een gezonde thuisomgeving het leven simpelweg prettiger maakt.

Corona is gelukkig op z’n retour. Althans, de maatregelen in elk geval. Thuiswerken is wel voor sommigen een blijvertje. Helemaal, of voor een gedeelte. Dan is het wel zo prettig dat je huis een fijne en schone omgeving is. Het hebben van een goede luchtvochtigheid is daarbij essentieel. De ideale luchtvochtigheid is tussen de 40 en 60 procent. Met name in de winter kan de verwarming ervoor zorgen dat je niet in die ideale waarden zit. Het resultaat kan zijn dat je droge ogen krijgt, of dat ademenen droog en hard voelt. Niet lekker als je thuis achter de computer aan het werk bent.

Er zijn allerlei apparaten verkrijgbaar om de luchtvochtigheid te verbeteren in je huis of op kantoor. Van heel klein tot groter. En de daarbij behorende prijskaartjes. Xiaomi heeft de verrassend scherp geprijsde Mi Smart Antibacterial Humidifier en in deze review behandelen we dit apparaat. Xiaomi Nederland heeft voor Apparata een exemplaar beschikbaar gesteld. Ook jij kunt uiteindelijk aan een dergelijk exemplaar komen. Denk aan internationale webshops zoals Amazon, die het apparaat gewoon naar ons land verschepen.

De Xioami Mi Smart Antibacterial Humidifier kost zo’n 60 euro en is een compacte luchtbevochtiger. Het apparaat kun je plaatsen op een kast of bureau en is eenvoudig te verplaatsen. Bovenop het apparaat zit een verwijderbare deksel om de 4,5 liter grote tankinhoud te vullen met water. Het voordeel daarvan is dat je dit apparaat niet naar de kraan hoeft te dragen om te vullen, wel zo prettig.

App

De Mi Smart Antibacterial Humidifier is compatibel met de home app van Xiaomi. Daardoor kun het apparaat volledig bedienen met je smartphone. Het is mogelijk om verschillende programma’s in te stellen. Ook kun je een timer programmeren. Daarnaast zie je dankzij de luchtvochtigheidsmeter meteen of de ruimte inderdaad tussen die 40 en 60 procent zit. Je kunt het apparaat direct aanzetten, maar ook een geprefereerde waarde instellen. Bijvoorbeeld dat je 60 procent luchtvochtigheid wil aanhouden.

Het apparaat zelf is modern vormgegeven en wit van kleur. Wel besmettelijk wit, dus raak de machine zeker niet aan met vieze handen. Je gaat gauw vlekken zien. De ronde vorm is mat wit, terwijl de deksel glossy is. Dat laatste oogt wat goedkoop en had beter ook mat kunnen zijn. Een ander groot nadeel is de korte stekker. Je moet de Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier echt dik bij het stopcontact plaatsen, ontdekten we met deze review. Of je moet een stekkerdoos erop aansluiten, dan heb je wat meer vrijheid. Het apparaat heeft de vorm van een cilinder en is 33,6 centimeter hoog en 20,7 cm breed.

Vul je de tank tot de maximale inhoud van 4,5 liter dan kan het apparaat tot 16 uur zijn werk doen. Daarna moet je het apparaat weer bijvullen. In de praktijk doe je hier best lang mee. Want als je de machine aanzet kan een ruimte al in enkele minuten de behaalde waarde van 50 of 60 procent halen. Maar dat is natuurlijk wel afhankelijk van de ruimte en hoe hard het apparaat zijn best moet doen.

Je kunt de machine ook in de slaapkamer plaatsen voor een betere nachtrust. Mijn advies is om het ding niet direct naast je op het nachtkastje te zetten. Ondanks het feit dat de Humidifier met minder dan 38 decibel erg stil is, kan het toch afleiden. Bovendien is het niet prettig om de mistdamp zo vlak naast je te hebben.

Naast het feit dat dit apparaat de luchtvochtigheid in je ruimte verbeterd, gaat het ook bacteriën te lijf. De belofte van Xiaomi is dat de ultraviolette lamp tot 98.8% van alle bacteriën doodt in de omgeving van de machine. We moeten het bedrijf op deze woorden geloven, we hebben dat niet zelf kunnen controleren.

Verder is het goed om te weten dat de app in het Engels is, omdat Xiaomi dit product niet officieel levert in Nederland. De Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier is compatibel met de Google Assistent en Amazon Alexa, in deze review heb ik dat zelf niet werkend gekregen. Maar misschien ligt dat aan mij ;).

Conclusie

Xiaomi heeft nog veel meer producten dan alleen deze Humidifier. Dit is echter een mooie instapper met een aantrekkelijke prijs, zonder meteen honderden euro’s te investeren in een misschien wel veel te groot apparaat. Ik vind de Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier erg makkelijk in gebruik in combinatie met de app en het apparaat doet goed zijn werk. Gezien de prijs van 60 euro een aanrader en als je ergens een korting kunt fixen heb je voor een paar tientjes een zinvol apparaat in huis of op kantoor die je in meerdere ruimten kunt gebruiken.