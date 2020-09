Xiaomi onthult Mi 10T Series - Apparata

Tijdens een event heeft Xiaomi vandaag de Mi 10T Series gepresenteerd. Dit is een nieuwe smartphone vlaggenschip reeks.

De Xiaomi Mi 10T Series bestaat uit drie nieuwe smartphones. Een topmodel in vorm van de Mi 10T Pro, een tussenmodel in vorm van de Mi 10T en een instapper met de Mi 10T Lite. Laten we eens kennismaken met deze drie smartphones van het Chinese budgetmerk.

De Xiaomi Mi 10T Pro en Mi 10T hebben beiden drie camera’s op de achterkant. De Pro heeft een 108 MP camera, de Mi 10T een 64 MP-hoofdcamera. De 13MP-ultrabreedhoeklens en 5MP-macrocamera delen beide varianten van de smartphone. Aan de voorkant zit een 20MP-camera.

Daarnaast hebben beide toestellen een 6.67-inch LCD 144Hz AdaptiveSync TrueColor-display. Met AdaptiveSync bepaalt de smartphone zelf welke Hz het beste geschikt is. Omdat dit variabel is, blijft de batterij op een accuduur langer meegaan. Verder delen ze een Qualcomm Snapdragon 865 processor en een Adreno 650 GPU. De Mi 10T heeft 6 GB RAM geheugen, de Pro heeft 8 GB werkgeheugen. De opslag van de Mi 10T bedraagt enkel de 128 GB, waar je met de pro keuze hebt uit 128 GB en 256 GB. Xiaomi heeft een 5.000mAh accu gepropt in de Mi 10T serie. Je kunt de batterij met 33W snelladen.

De nieuwe Xiaomi Mi 10T Pro kost 599 euro voor 128 GB en 649 euro voor de versie met 256 GB. De Mi 10T gaat 449 euro kosten. De smartphones komen in november op de markt.

Xiaomi Mi 10T Lite

Dan het goedkoopste model van dit trio, de Mi 10T Lite. Deze smartphone heeft een 6.67-inch LCD display met een refresh rate van 120Hz. Er zit een minder krachtige Qualcomm Snapdragon 750G onder de kap en je hebt een minder krachtige Adreno 619 GPU. Verder moet je het doen met 6 GB RAM en 64 GB of 128 GB opslag.

De camera unit bestaat uit een 64 MP primaire camera, 8 MP ultragroothoekcamera, een 2 MP macrocamera en nog een dieptesensor van 2 MP. Aan de voorkant huist een 16 MP selfiecamera. Verder heb je een 4820mAh batterij. Deze accu ondersteunt snelladen met 33W.

De Xiaomi Mi 10T Lite gaat 279 euro kosten voor de versie met 64GB en 329 euro voor de variant met 128GB.