Xiaomi onthult peperdure TV waar je doorheen kunt kijken

Deze Xiaomi TV is peperduur en transparant. Maar wat kun je er eigenlijk mee?

Wil je echt indruk maken op je vrienden? Misschien moet je dan maar eens deze nieuwe transparante televisie overwegen. Xiaomi heeft een transparante TV gepresenteerd waar je dus doorheen kunt kijken. Dit is niet één of ander concept, maar een daadwerkelijk product dat het Chinese techbedrijf gaat verkopen.

Xiaomi bestaat 10 jaar en viert dat onder andere met deze transparante TV. Als de TV met OLED paneel aanstaat is het een gewone televisie. Zet je de televisie uit, dan kun je door het doorzichtige paneel kijken. Alsof je een enorme bonk glas in de woonkamer hebt staan. Met randen, dat dan weer wel. Volgens Xiaomi moet dit het gevoel geven alsof de televisie zweeft in de woonkamer, of waar je ook de TV plaatst in huis.

Voor deze transparante TV heeft Xiaomi dankbaar gebruik gemaakt van een OLED paneel van LG. Het gaat hier om de 55-inch 55EW5TF televisie van de Zuid-Koreaanse techgigant. Het zal je dan ook niet verbazen dat de technische specificaties nagenoeg gelijk zijn. Namelijk een reactietijd van slechts 1 ms en onder andere een verversingssnelheid van 120 Hz.

Is er dan ook een nadeel? Ja, eigenlijk twee belangrijke nadelen. Ten eerste is het een 1080p OLED paneel. Met de bombarie die deze televisie uitstraalt had je toch op z’n minst wel 4K verwacht. En dan de prijs. Xiaomi gaat de transparante TV verkopen in China voor 49.999 yuan. Dat komt omgerekend neer op meer dan 6.000 euro. Je hoeft echter niet na te denken of je dat bedrag zou willen uitgeven aan de TV, want voor zover bekend gaat Xiaomi het toestel niet buiten Azië verkopen.