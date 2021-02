Xiaomi onthult smartphone met een waterval display - Apparata

Een waterval display op deze Xiaomi smartphone betekent dat het scherm helemaal doorloopt.

Het is niet nieuw dat smartphones een scherm hebben dat doorlopen. Huawei’s vlaggenschepen hebben het en ook van Samsung kennen we dit fenomeen. Maar het display loopt dan nét over het randje. Xiaomi gaat met dit concept nog veel verder en introduceert een waterval display.

Met deze smartphone gaat het scherm niet over een randje, maar er compleet overheen. Volgens Xiaomi is het de eerste smartphone met een Quad-curved display zoals ze het zelf omschrijven. Het scherm loopt maar liefst 88 graden af. Niet alleen de zijkanten, maar ook de bovenkant en onderkant heeft een aflopend scherm. Er zijn geen poorten verwerkt in het ontwerp.

Xiaomi waterval display

Xiaomi zegt meer dan 46 patenten in deze smartphone te hebben verwerkt. Of we dit ook ooit zo in de praktijk gaan zien is nog maar de vraag. Het klinkt immers bijzonder onvriendelijk in gebruik. Delen van een afbeelding, app of van een film kunnen zich over de rand gaan begeven als de app niet geoptimaliseerd is voor zo’n scherm. En al alles touchscreen is, hoe hou je in hemelsnaam dan deze telefoon beet zonder per ongeluk op dingen te drukken? Wellicht dat dit laatste geen issue is door de randen niet aanraakgevoelig te maken, echter weten we niet of dit het geval is.