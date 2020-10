Xiaomi opent eerste fysieke winkel in Nederland - Apparata

De eerste Xiaomi Mi Store experience winkel van Nederland vestigt zich lekker centraal.

Met Huawei uit de weg is er tegenwoordig meer ruimte voor Chinese topmerken. Xiaomi heeft mede daarom ongetwijfeld de expansie naar Europa doorgezet. Nu is er ook voor het eerst in de Benelux een toegewijde, fysieke Xiaomi winkel, en wel in Nederland.

Xiaomi opent winkel in Nederland

De eerste fysieke winkel van Xiaomi, de Mi Store genaamd, opende vandaag in Rotterdam, Nederland. De winkel telt meerdere verdiepingen en heeft een oppervlakte van zo’n 500 vierkante meter. Het draait in de Mi Store voornamelijk om de ‘experience’, wat wil zeggen dat het Chinese merk je hun producten wil laten ‘ervaren’.

Zo staan er in de winkel allerlei verschillende producten opgesteld. Natuurlijk kennen we Xiaomi allemaal van hun stevige smartphones, maar het snel groeiende merk verkoopt ook allerlei andere gadgets. Denk aan wearables, lifestyle-producten en zelfs dingen voor in de keuken en rondom het huis.

Het is indrukwekkend om te zien hoe gigantisch snel Xiaomi is gegroeid de afgelopen jaren. De tech-fabrikant werd namelijk in 2010 opgericht, maar is nu met 20.000 werknemers actief in negentig markten beschikbaar, aldus het AD.

Mocht je zelf de Xiaomi experience in Nederland willen ervaren, dan vind je de Mi Store aan de Korte Lijnbaan 11 te Rotterdam. Helaas is de Xiaomi GoKart niet in die winkel te vinden….