Xiaomi Redmi 9A – Gigantische batterij voor 99 euro

Xiaomi voegt toe aan de spotgoedkope 9-serie met de Redmi 9A voor honderd euro. En de batterij is gigantisch.

Smartphones worden alsmaar duurder, maar ze worden kennelijk ook alsmaar goedkoper. Xiaomi lanceerde begin deze maand al deze spotgoedkope smartphone, maar bewijst nu dat het nóg goedkoper kan. De Xiaomi Redmi 9A kost een luttele honderd euro, maar komt met een groot scherm en gigantische batterij.

Xiaomi Redmi 9A specs

De Xiaomi Redmi 9A heeft een absurd laag prijskaartje dus dan mag je niet teveel verwachten. Toch weet het Chinese budgetmerk een solide ogende smartphone te leveren. Het toestel komt met een 6.53-inch LCD display van 1600×720 pixels. In het persbericht zegt het merk niets over de ververssnelheid.

Verder wordt de Redmi 9A aangedreven door een 2,0GHz MediaTek Helio G25 processor, 2GB RAM en 32GB opslagruimte (uitbreidbaar tot 512GB). Wat betreft camera’s moet je het doen met een 13MP rear-camera en 5MP selfiecamera, netjes verwerkt in een regendruppel notch.

Oh, en de batterij bedraagt een stevige 5000mAh. Dat is net zoveel als de peperdure Samsung Galaxy S20 Ultra. Wel laadt je de batterij van de Redmi 9A op met een 10 Watt Micro-USB oplader op, dus plan goed vooruit! Als goedmakertje gooit Xiaomi er wel een headphone jack bij!

Grote broer, budget topper

De grotere broer, de Redmi 9C, heeft wat extraatjes maar is tevens ietsje duurder. Voor €139 krijgt je een 2,3GHz MediaTek Helio G35 processor, twee extra 2MP camera’s, 3GB RAM en 64GB opslagruimte. Alle andere specs zijn exact hetzelfde.

Maar het moge duidelijk zijn, voor een tiende van wat je voor een high-end smartphone betaalt, krijg je al behoorlijk wat. Okay, zelfs 3GB is nog een beetje karig. Maar zelfs de iPhone 12 krijgt naar verluidt niet veel meer.

Xiaomi heeft een productpagina en heeft de Redmi 9A in een persbericht aangekondigd. We weten tevens dat het toestel voor de vermelde prijzen naar de Benelux komt, maar wanneer is vooralsnog onbekend.