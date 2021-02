Xiaomi Redmi K40 Pro is verrassend goedkoop - Apparata

Wellicht dat je via grijze import de Xiaomi Redmi K40 Pro naar Nederland kunt halen, want de prijs-kwaliteit verhouding ziet er goed uit!

Niet alle Xiaomi’s zijn bang for buck, met name de laatste 11 Pro is aan de prijs. Gelukkig is de Chinese techgigant zijn roots niet vergeten en komt het bedrijf nog altijd met interessante toestellen voor een lage prijs. De nieuwe Xiaomi Redmi K40 Pro is daar een uitstekend voorbeeld van.

Vooralsnog is de smartphone voor de Chinese markt aangekondigd. Het is niet bekend of de telefoon op een later termijn ook naar Europa komt. De nieuwe Xiaomi Redmi K40 Pro heeft een Qualcomm Snapdragon 888, een 6.67-inch Samsung E4 AMOLED 120Hz display (2400 x 1080), een 4.520 mAh batterij en 33W bekabeld snelladen. Op de achterkant zit een camera-eiland met een 20 MP + 8 MP + 5 MP camera. Verder is er sprake van 12 GB RAM en 256 GB opslag.

En dan natuurlijk de prijs. Want daar is waar je een Xiaomi vaak voor koopt. In China verkoopt de techgigant deze smartphone voor 3.699 RMB. Dat komt omgerekend neer op 471 euro. Dat is bijzonder voordelig voor een toestel met deze specs, inclusief de Qualcomm Snapdragon 888. Mocht de Xiaomi Redmi K40 Pro naar Europa komen moet je echter rekening houden met een ander prijskaartje. Vaak zijn de smartphones hier, onder andere door belastingen en importtarieven, helaas net even wat duurder.