Xiaomi Redmi Watch is spotgoedkope Apple-kopie - Apparata

Xiaomi Redmi heeft zijn eerste smartwatch aangekondigd, de Watch. Het is een regelrechte Apple-kopie geworden, maar wel spotgoedkoop.

Het is niet de eerste keer en ongetwijfeld ook niet de laatste keer dat Xiaomi een product laat zien dat sterk op een product van Apple lijkt. Zelfs de foto’s van het product lijken op een presentatie van het Amerikaanse techbedrijf. Een enorm verschil in vergelijking met Apple is dat de producten van Xiaomi altijd een habbekrats kosten.

De nieuwe Xiaomi Redmi Watch heeft een 1.4-inch display en ondersteunt Bluetooth 5.0, NFC en je hartritme. De wearable zal verkrijgbaar zijn in de kleuren zwart, wit en blauw. De bandjes komen in de kleuren zwart, wit, blauw, groen en roze. Je kunt de smartwatch met een gerust hart in het water gooien. De wearable is bestand tegen water tot een diepte van 50 meter. De batterij gaat 7 dagen mee of maximaal 12 dagen met de batterijbesparingsmodus.

Xiaomi lanceert de Redmi Watch in China op 1 december. Daar gaat de smartwatch 299 yuan kosten. Dat komt omgerekend neer op 38 euro. Dat is natuurlijk geen geld voor een smartwatch met de genoemde functies. Op dit moment is niet bekend of de wearable ook onze kant op gaat komen. Het vermoeden bestaat wel dat de Redmi ook buiten China verkocht gaat worden.