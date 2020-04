Xiaomi verdient bakken met geld, maar toch mist er iets

Op het eerste gezicht gaat het ontzettend goed met Xiaomi, maar wat is er met de winst aan de hand?!





Er zijn de laatste jaren een aantal Chinese merken die een belangrijk worden in de smartphone-industrie. We zagen OnePlus opkomen en duurder worden, we zagen Huawei de op één na grootste worden en verstoten worden en nu is daar Xiaomi. Het merk met net iets te veel sub-merken doet het hartstikke goed. Toch is er iets geks aan de hand.

De 2019 jaarcijfers van Xiaomi zijn op het eerste gezicht ontzettend gunstig. Het miljardenbedrijf trok in 2019 maar liefst 205,8 miljard Chinese yen binnen, omgerekend zo’n €26,5 miljard euro. Dat zou 17.7% meer zijn dan in 2018. Vooral in het laatste kwartaal van 2019 schoot de omzet omhoog; Q4 bracht Xiaomi ruim 27% omzet op dat hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Ontzettend goed nieuws voor Xiaomi, zo zou je denken. Maar het lijkt erop alsof er toch ergens iets fout gaat. De totale winst van Xiaomi daalde namelijk met 26% naar 10,04 miljard Chinese yen, zo’n €1,29 miljard.

Nu kunnen we zelfs met de jaarcijfers niet in de ‘portemonnee’ van Xiaomi kijken en het zou zomaar kunnen dat ze veel extra kosten maken met betrekking tot investeringen. Ze zijn bijvoorbeeld redelijk recent naar Nederland overgewaaid; dat moet ongetwijfeld wel wat kosten. Of de gigantische uitstapjes in de vorm van Redmi en Pocophone ook impact hebben op de totale winst van Xiaomi is niet bekend.

Foto @Xiaomi

