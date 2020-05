Gaat Xiaomi na Huawei de ook verkeerde kant op?

Ook Xiaomi lijkt betrapt te zijn op smerige praktijken. Eerder moest Huawei al met de billen bloot. Hoe zit het met privacy bij deze Chinese smartphonemakers?

Huawei werd afgelopen jaar flink gepakt door Google en de Amerikaanse overheid. Bewijs tegen het Chinese smartphonebedrijf bleef lang uit, maar kwam uiteindelijk toch boven water. Een artikel van Forbes zou nu hetzelfde kunnen doen met Xiaomi. Ook dat Chinese smartphonebedrijf zou er smerige praktijken op nahouden. Niemand’s incognito browse-sessies zouden nog veilig zijn!

Xiaomi kijkt gezellig mee

Volgens Forbes zou Xiaomi data van gebruikers doorsturen naar hun servers. Incognitodata, om precies te zijn. Normaliter als je een browser in incognitomodus gebruikt, ben je in elk geval gedeeltelijk anoniem. Je browser slaat geen cookies op en gebruikersdata op als je deze modus gebruikt.

Maar het uitzoeken van een mooie ring voor je vrouw (of het kijken van porno, laten we wel eerlijk wezen) blijkt niet zo privé als je zou denken op een Xiaomi smartphone. Onderzoekers zouden volgens Forbes hebben ontdekt dat het smartphonemerk nog steeds data verzamelt van gebruikers.

Het medium schrijft: “Wanneer [de onderzoeker] op Xiaomi’s standaard browser incognito internet, worden alle bezochte websites, zoekopdrachten via bijvoorbeeld Google of privacy-focused DuckDuckGo en bekeken items in Xiaomi’s news feed worden opgeslagen.” Deze data zou vervolgens naar servers van Alibaba verstuurd worden.

Xiaomi ontkent

Uiteraard ontkent Xiaomi stellig. Het bedrijf geeft toe gebruikersdata te verzamelen, maar zou dat met een encryptie doen. Hierdoor moet de verzamelde data anoniem blijven. Maar volgens de onderzoekers is het een zwakke encryptie die gemakkelijk te kraken is. In incognitomodus zou Xiaomi naar eigen zeggen geen data verzamelen. Dat ondanks het feit dat Forbes hen een filmpje stuurde van hoe een zoekopdracht naar ‘porn’ en een bezoekje aan Pornhub weldegelijk doorgestuurd werden.

Worden ze het volgende Huawei?

De smartphonemaker moet goed oppassen, voordat het in de voetsporen van Huawei treed. De Chinese collega’s werden zoals beschreven al gepakt voor het louche omgaan met privacy en data. En dan mag je nog zo’n goede smartphone leveren (en dat doet Xiaomi); als Google Services eenmaal niet meer op het toestel beschikbaar zijn, is het afgelopen.