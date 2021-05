Xiaomi vestigt ongekend record smartphone opladen - Apparata

Foto @Xiaomi

Xiaomi vestigt naar eigen zeggen recordsnelheden voor zowel draadloos als bedraad smartphones opladen. Concurrentie komt niet eens in de buurt.

In een video op Twitter laat Xiaomi een ongekende prestatie zien. Het merk beweert dat ze smartphones binnen 8 luttele minuten volledig kunnen opladen! Een batterij van 4000mAh is met de 200 Watt lader dus met zelfuitgeroepen recordsnelheden op te laden. In hetzelfde filmpje lijkt het Chinese merk ook een record wat betreft draadloos opladen te vestigen.

Xiaomi kan opladen met recordsnelheid

Xiaomi gebruikte voor de HyperCharge-demonstratie een speciale Mi 11 Pro die dus binnen 8 minuten volledig is opgeladen. Met het vermogen van 200 Watt is de smartphone binnen 3 minuten al voor de helft opgeladen. Kortom, een plaspauze is genoeg om het batterij weer voor de rest van de dag te vullen.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge



Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl — Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021

Hetzelfde HyperCharge-systeem is daarnaast goed voor revolutionaire draadloze oplaadsnelheden. Xiaomi weet het toestel draadloos binnen 15 minuten volledig op te laden met een vermogen van 120 Watt!

Met de demonstratie verslaat Xiaomi eigenlijk zonder enige moeite alle concurrentie als het om snel opladen gaat. Er is geen technologie op de markt die ook maar in de buurt komt van het vermogen van HyperCharge. Neem bijvoorbeeld Oppo, dat voorheen met de Find X2 Pro op de troon zat. Dat toestel laadt met ‘maar’ 65W op! Uiteraard is de aangepaste Mi 11 Pro uit het filmpje niet commercieel beschikbaar, dus technisch gezien wint Oppo vooralsnog.

Het is overigens niet bekend hoe Xiaomi het record voor elkaar heeft gekregen. Het merk kondigde recentelijk een revolutionaire batterij-tech aan met nieuwe materialen. Dat was alleen voor de Ultra-variant van de Mi 11. Wellicht dat ze voor de demonstratie een uitzondering hebben gemaakt?

Ook is het wel interessant om te weten hoe warm het toestel wel niet wordt; dat maakt Xiaomi niet bekend. Het blijft even gissen of de technologie hier uit zal komen, aangezien we in Europa hele strenge kwaliteitseisen hebben en deze tech zou zomaar eens risico’s met zich mee kunnen brengen.