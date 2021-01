Xiaomi wekker met alles erop en eraan nu te koop in NL - Apparata

Wil je een geavanceerde wekker, maar wil je niet je smartphone gebruiken? De Xiaomi wekker is een goed alternatief.

Nee, je bent niet de enige die een keer de wekker gemist heeft. Vervolgens ga je nadenken. Lag het nu aan mij, of aan de wekker? Ondergetekende geeft altijd de smartphone de schuld. Zo koppig ben ik wel. Het beste is natuurlijk om een echte wekker te gebruiken. Maar als liefhebber van gadgets wil je wel wat leuks hebben.

Xiaomi wekker

De Xiaomi Smart Clock is wellicht een grappige uitkomst. Deze Xiaomi wekker is straks officieel in Nederland verkrijgbaar en kun je aanschaffen in de webshop van het merk. De wekker heeft een 3.97-inch groot schermpje dat tevens een touchscreen is. De wekker kun je gebruiken als slimme speaker en als assistent om andere slimme apparaten in je huis mee aan te sturen.

Voor Xiaomi begrippen is deze wekker niet spotgoedkoop. De wekker gaat namelijk 50 euro kosten. Vraag jezelf dus af of je dit echt het geld waard gaat vinden. Zo is het wel zo handig dat je andere slimme apparaten in huis hebt om deze in combinatie met de wekker te gebruiken. Anders kun je net zo goed een ouderwetse wekker aanschaffen.