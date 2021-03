Xiaomi werkt aan revolutionaire smartphone camera - Apparata

Xiaomi innoveert met een wel heel bijzonder smartphone camera concept. De technologie klinkt bijzonder!

De Chinese techgigant flirt wel vaker in de openbaarheid met innovaties. Dat doen ze onder meer met concepts en aankondigingen van technieken waar ze mee bezig zijn. Dit keer is dit ook het geval. Xiaomi heeft iets bijzonders bedacht voor de toekomst van de smartphone camera.

Als je kijkt naar de huidige smartphone camera’s dan lijkt het allemaal erg op elkaar. Fabrikanten proppen zoveel mogelijk lenzen op een eiland. Het liefst met veel megapixels en ja, dat heeft soms indrukwekkende resultaten tot gevolg. Xiaomi wil nog een stapje verder gaan en werkt aan een heel nieuwe techniek.

Xiaomi smartphone camera

Het is namelijk zo dat Xiaomi speelt met het idee om een vloeibare camera lens toe te passen. Of we dit gaan zien in een smartphone voor jou en mij is afwachten, vermoedelijk gaan we dit eerst zien op een concept van het merk. De vloeibare camera lens vervangt de traditionele glazen elementen met de huidige lenzen bij smartphone camera’s. Het verschil is dat de lens van Xiaomi kan bewegen door middel van elektronische pulsen. De autofocus werkt met deze techniek sneller. Ook kan een lens van vorm veranderen, wat bijvoorbeeld mooiere foto’s oplevert als je gaat zoomen.