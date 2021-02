Xiaomi zet volgende stap met draadloze oortjes en speaker - Apparata

Foto @Xiaomi India

Xiaomi lanceert de verbeterde Mi Neckband Pro en een nieuwe Portable Speaker, waarmee ze hun tech-catalogus flink diversifiëren.

We kennen Xiaomi eigenlijk vooral van de betaalbare smartphones en de incidentele sci-fi-technologie. Maar net als OnePlus probeert landgenoot Xiaomi ook andere tech-markten te betreden. Vorig jaar brachten ze al de Mi Neckband Bluetooth in-ear oortjes uit en nu is het tijd voor de Pro-variant. Als kers op de taart lanceert het merk ook een draagbare, waterdichte speaker. Beide producten komen vooralsnog alleen in India uit.

Xiaomi Mi Neckband Pro

Met de Xiaomi Mi Neckband Pro zet het Chinese techmerk de volgende stap wat betreft muziek-gear. De draadloze, aan elkaar gekoppelde oortjes introduceren met de Pro-variant actieve noise cancellation (ANC). Hierdoor zou omgevingsgeluid naar eigen zeggen met 25 decibels verminderd worden.

Wat betreft batterijduur moet de Pro aanzienlijk langer meegaan dan zijn voorganger. Zoals AndroidAuthority opmerkt, is de vergelijking wel een beetje twijfelachtig. De Pro moet 20 uur meegaan op 50% volume, terwijl de standaard variant op 8 uur geschat wordt, maar dan met 80% volume. De Pro heeft wel een 10mAh grotere batterij (150mAh).

Het geheel heeft een rating van IPX5 waterdichtheid, wat wil zeggen dat extreme sportsessies of een plotselinge regenbui niet zo erg zijn. Dat alles kost 1,799 rupees, omgerekend ruim €20,-. Aangezien de standaard Xiaomi Mi Neckband hier in Nederland (vermoedelijk via doorverkopers) al twee keer zoveel kost, zou die prijs nog flink op kunnen lopen via grijze kanalen.

Mi Portable Bluetooth Speaker

Naast de Neckband Pro lanceert Xiaomi ook de nieuwe Portable Bluetooth Speaker. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het om een draadloze, compacte speaker. Met een IPX7 rating is de gadget ideaal voor aan (of in) het zwembad. Hij zou zo’n 13 uur mee moeten gaan.

Ook de gloednieuwe speaker is verrassend goedkoop in India, omgerekend ruim €28,-, al is het wederom niet bekend of de speaker ook nog officieel naar ons toekomt. Eén ding is wel zeker, de nieuwe producten komen zeker Xiaomi staat op de zwarte lijst van Trump!