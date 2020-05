Xiaomi’s Redmi eerste monitor is goedkoop

Het merk Redmi maakt een uitstapje door voor het eerst een monitor te verkopen.

Redmi van Xiaomi ken je uiteraard van de voordelige smartphones. Het merk heeft echter ambitie om meer techproducten te gaan verkopen. Waaronder computermonitoren. De eerste monitor van Redmi is nu opgedoken en de specs en prijs zien er interessant uit.

Het gaat hier om de Redmi Display 1A. Het is een 23.8-inch Full HD monitor met een 16:9 ratio en een 60Hz refresh rate. De monitor heeft bovendien een kijkhoek van 178 graden. Het scherm is slechts 7.3 mm dun en beschikt over zowel een HDMI als een inmiddels ouderwetse VGA-aansluiting. Dit laatste is opmerkelijk te noemen. Steeds meer nieuwe monitoren stappen juist af van die achterhaalde VGA-aansluiting. Door VGA juist wél aan te bieden heeft Redmi een goede USP in handen, al zijn ze zeker niet de enige.

In China gaat de Redmi monitor verkocht worden voor 599 yuan. Dat is omgerekend zo’n 76 euro. De aanschaf komt met drie jaar garantie in het Aziatische land. Het is niet bekend of Redmi ook het verlangen heeft om dit scherm buiten Azië te gaan verkopen. De prijs is serieus laag voor wat je krijgt, al hebben we niet kunnen testen of de kwaliteit in orde is natuurlijk. Chinezen kunnen het scherm onder andere kopen via de webshop van het bedrijf.