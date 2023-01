XRAI Glass ondertitelt gesproken tekst voor doven

Gesprekken volgen en dus voeren voor doven is erg moeilijk. Ze moeten proberen met liplezen te achterhalen wat mensen zeggen. XRAI Glass wil dit makkelijker voor ze maken.

Wat is XRAI Glass?

XRAI Glass is een Android app, die samenwerkt met de NReal augmented reality (AR) bril. De app herkent de woorden, die om worden gezet in tekst. Ongeveer zoals spraakherkenning van Google of Dragon Speech doet. Dan projecteert de app deze tekst op de bril, zodat de drager kan begrijpen wat er wordt gezegd.

Maar dat is nog niet alles. Alle tekst wordt ook opgeslagen, zodat de complete tekst van de conversatie na het gesprek is na te lezen. En te doorzoeken. Je kan de app ook zonder bril downloaden en gebruiken. In dat geval worden de conversaties op het scherm van je smartphone geprojecteerd. Bij de betaalde versie van de app kan je ook hulp krijgen van een AI-assistent.

Privacy zorgen

Volgens het Britse bedrijf wordt het transcript alleen tijdelijk op de server van het bedrijf bewaard en daarna gewist. De enige die daarna over het transcript kan beschikken, is de gebruiker zelf. Als het bedrijf inderdaad werkelijk doet wat het belooft, is daarmee de kans nul dat hackers opgeslagen conversaties kunnen downloaden. Als je echt veel prijs stelt op privacy, kan je ook alleen de app op je smartphone zelf gebruiken. Maar deze is minder accuraat.

XRAI Glass goede vervanger voor liplezen

Liplezen, wat tegenwoordig officieel spraak afzien heet, is de methode die doven tot nu toe veel gebruiken. Nadeel is dat dat niet altijd even makkelijk is. Volgens schattingen kunnen geoefende liplezers slechts 25-30% van alle klanken herkennen. Verschillende keelklanken, bijvoorbeeld het verschil tussen een g-klank en k-klank zijn moeilijk waar te nemen. Liplezers moeten vaak gebruik maken van context om een beetje te begrijpen wat iemand bedoelt. Verre van een ideale oplossing dus. Dat probleem verdwijnt met de XRAI Glass.

Weergave binnen de app.

Herkennen van spraak van meerdere sprekers tegelijk

Uit strips kennen we de tekstballonnen. Zo kan je als lezer zien welke persoon wat zegt. De XRAI Glass heeft een vergelijkbare functie. De app is in staat om verschillende gesprekken uit elkaar te houden en op verschillende plaatsen te projecteren. Althans, in theorie. In de praktijk blijkt het systeem alleen goed te werken in een rustige omgeving, met een enkele spreker. Als er meerdere sprekers zijn, hollen de prestaties van het systeem achteruit.

Zwakke punten van de XRAI Glass

Positief is dat de basisfunctionaliteit van de bril gratis is. Dat wil zeggen: conversaties worden een dag opgeslagen en de bril zet onbeperkt gesprekken om in tekst. Minder is dan weer dat je voor de premiumversie, waarbij je de conversaties een maand terug kan zoeken en de gebruikersinterface kan aanpassen, $ 20 abonnementskosten per maand betaalt.

Voor de onbeperkte versie, met alle gesprekshistorie met persoonlijke attributie plus een persoonlijke AI assistent, betaal je zelfs $ 50 per maand. Behoorlijk wat geld voor de gemiddelde dove, die vaak van een uitkering moet leven. Al krijg je er veel voor terug.

Een ander probleem is dat de XRAI Glass werkt in combinatie met een USB-kabel, die de smartphone met de bril verbindt. Erg gebruiksvriendelijk is dat niet, maar een dove heeft dat er waarschijnlijk graag voor over om überhaupt te kunnen spreken met iemand. En waarschijnlijk zal dit in toekomstige edities verbeteren.

Meerdere handige toepassingen

Een heel handige toepassing van de bril waar ook mensen die kunnen horen veel plezier van kunnen hebben, is online vertaling. Zo kan je mensen die een andere taal spreken verstaan, hoewel spreken dan nog steeds lastig is. De ondersteunde talen van de XRAI Glass zijn Engels, Frans, Chinees, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans.

Helaas staat Nederlands hier niet tussen. Je zal dus als dove Engels moeten kunnen spreken. Maar waarschijnlijk kom je met steenkolen-Frans een eind. Ook notulisten zijn waarschijnlijk blij met deze bril.

Conclusie: vooral nuttig voor doven

Maar vooral doven zullen hier blij mee zijn. Spreken hebben ze immers al geleerd en deze bril zorgt ervoor dat ze ook kunnen verstaan wat anderen tegen ze zeggen. Ze kunnen deze bril in theorie zelfs gebruiken om een uitspraak te verbeteren. Zo kunnen ze weer onderdeel uitmaken van het dagelijks leven, wat voor mensen die wel kunnen horen zoals wij, vanzelfsprekend is.

Als je het zo bekijkt, is de 400 euro die de NReal bril nu kost, en de 20-50 euro van een abonnement op XRAI Glass, welbesteed. Ook omdat de NReal bril ook een beeldschermbril is met een resolutie van 1080p. Deze kan je dus ook prima gebruiken om je (compatibele!) smartphone of pc als werkstation te gebruiken.