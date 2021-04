Badass: Sci-fi mondmasker van Marvel's Avengers-ontwerper - Apparata

Foto van Will.i.am in een Xupermask via Honeywell

Het Xupermask mondmasker, gemaakt door rapper Will.i.am en de Avengers-ontwerper, is van allerlei slimme tech voorzien.

Techbedrijf Honeywell komt met een antwoord op bizarre mondmaskers, door er heel wat star power bij te betrekken, zo schrijft The New York Times. Het techbedrijf lanceert samen met Black Eyed Peas-zanger Will.i.am het sci-fi mondmasker genaamd Xupermask. De accessoire is zowel een modestatement als een innovatieve slimme oplossing voor een wereldwijd probleem.

Xupermask

Xupermask is van alle gemakken voorzien; van ingebouwde oortjes (magnetisch dockbaar) tot dynamische ventilatoren. Je kunt de LED-verlichting aangooien en het masker met Bluetooth koppelen. Er zit een geïntegreerde microfoon in en een batterij die goed is voor 7 uur plezier.

Als bijkomend voordeel voor brilsmurfen zoals ik: door de passende vorm (het masker is van siliconen gemaakt) en de ventilatoren beslaat je bril niet. Het geheel kost helaas wel $299,-!

Het concept werd door Will.i.am en Salesforce bedacht, en uitgewerkt door Honeywell. Het ontwerp is dan weer onder handen genomen door Jose Fernandez, een flinke naam in Hollywood. Hij werkte onder andere aan de ontwerpen van de SpaceX-pakken voor Elon Musk, maar ook de kostuums van Black Panther, The Avengers en X-Men 2.

Kortom, het is een niet zo subtiel mode-object en een handige slimme gadget om tijdens de pandemie te dragen. Het bedrijf laat overigens wel weten dat de inbegrepen, vervangbare HEPA-filters niet zó goed zijn dat je de Xupermask op een IC zou kunnen dragen. Maar dit is natuurlijk ook een gadget die meer esthetisch dan praktisch nut heeft. Anders zou het geen driehonderd dollar kosten!

