Yamaha e-bikes dit jaar in de winkel

Buiten de gevestigde merken kun je ook e-bikes rijden van Yamaha. Ze komen dit jaar naar de winkel.

Gazelle, Batavus, maar ook vanMoof en Cowboy. Zomaar een aantal bekende merken in de wereld van e-bikes. Maar misschien wil je wel wat anders. Een bekend merk van onder andere motorfietsen lanceert dit jaar eigen e-bikes in de winkel, namelijk Yamaha!

Yamaha Motor Europe gaat inzetten op elektrische mobiliteit. Het bedrijf heeft twee nieuwe elektrische scooters aangekondigd, net als e-bikes en een eigen brommer. Dat laatste is een speed pedelec. Yamaha levert al jaren onderdelen voor e-bikes, maar lanceert dit jaar drie eigen modellen. De elektrische fietsen komen in het segment van All Mountain, Gravel en Urban op de markt. Gezien de ervaring van Yamaha kan de concurrentie haar borst nat maken. Het bedrijf heeft de afgelopen drie decennia zo’n 7 miljoen exemplaren geleverd als het gaat om elektrische aandrijfeenheden voor e-bikes.

In de zomer maakt Yamaha hier meer over bekend. De e-bikes van het bedrijf zullen eind 2022 verkrijgbaar zijn via Yamaha’s Powered Two Wheeler-netwerk en in 2023 via het Europese distributienetwerk. Ook wel tof is de B01, een nieuw hybride prototype. Het ding combineert het eBike S-Pedelec principe met bromfietsprestaties. De brommer is volgens Yamaha terug en in deze vorm in een modern sausje gestoken.