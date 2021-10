Yes! Gelukkig komen de MacBook Pro- modellen toch met deze functie

Render van MacRumors

Vanavond is het Apple- evenement. Daar worden ook de MacBook Pro- modellen gepresenteerd en die komen toch met deze fijne en bekende functie!

Volgens meerdere geruchten zou Apple voor het eerst in vijf jaar met een nieuw ontwerp komen. Bloomberg meldde als eerste dat er twee nieuwe modellen op de markt komen, namelijk een 14 inch en een 16 inch. Deze nieuwe Pro- modellen zullen een opnieuw ontworpen rij functietoetsen hebben.

MacBook Pro functie

De functietoetsen zullen naar verwachting op volledige grootte worden gebruikt op nieuwe MacBook Pro-modellen. Zij zullen de Touch Bar vervangen, en elke modificatietoets zal dezelfde breedte en hoogte hebben als de alfanumerieke toetsen op de rest van het toetsenbord, volgens geruchten en gelekte schema’s gezien door MacRumors.

De geruchtenmolen ging als een malle de afgelopen dagen. Meerdere last-minute MacBook Pro-lekken kwamen langs. Bijvoorbeeld met betrekking tot een mogelijke inkeping aan de bovenkant van het scherm. We weten nog niet zeker of het notch-gerucht waar zal blijken te zijn, maar waar we wel veel vertrouwen in hebben, is de lay-out van het opnieuw ontworpen toetsenbord. Toch wel iets belangrijks.

Touch Bar

In 2016 introduceerde het techbedrijf deze functie. In plaats van een Touch Bar wordt echter verwacht dat de nieuwe MacBook Pro-modellen een complementaire rij functietoetsen op volledige grootte hebben. Vergelijkbaar met Apple’s Magic Keyboard dat wordt geleverd met de 24-inch ‌iMac‌.

De Touch Bar zorgde voor veel verwarring onder gebruikers. Waarbij sommigen het gebrek aan fysieke bedieningselementen voor functies zoals volume of helderheid niet op prijs stelde. Apple deed al een kleine concessie. Namelijk toen het opnieuw een fysieke Escape-toets introduceerde op de nieuwste 13-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen. Dit nadat gebruikers klaagden over de virtuele Escape-toets op de Touch Bar van eerdere modellen.

De terugkeer van functietoetsen, in volledige uitvoering, lijkt slechts één indicatie te zijn dat Apple, na enkele vermeende misstappen in de afgelopen jaren, er alles aan doet om van de MacBook Pro weer een echte professionele machine te maken. Vanavond is het Apple- evenement om 19.00 uur Nederlandse tijd. Dan zullen we het zeker weten!